Fortune Bay Residences by Topero

85, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Topero Properties
Площадь
от 93 м² до 272 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 838 914 $

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
93 – 134
838 914 – 1 176 702
8 718 – 8 991
2 спальни
134 – 208
1 113 853 – 1 681 216
8 070 – 8 278
3 спальни
267 – 272
2 104 374 – 2 146 147
7 870 – 7 872
Брошюра проекта

Описание

Изысканный жилой комплекс на берегу Персидского залива на острове Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Уникальный архитектурный стиль клубного дома Fortune Bay Residence сочетает аутентичность арабской культуры и современный дизайн. Резкие линии и изгибы окружающих горных хребтов плавно переходят в интерьер, отражаясь в деталях и создавая ощущение единства с природой. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой натуральными материалами, панорамными окнами и просторными балконами. - Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, здание оборудовано солнечными панелями. - В распоряжении резидентов и гостей комплекса зарядные станции для электромобилей. - На территории дома расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, частный пляж, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Marjan Island Boulevard. Дорога до Wynn Casino займет 6 минут, до Camel Farm – 17 минут, до Arabian Horse Stable – 24 минуты. Путь до RAK National Museum составит 25 минут, до Ras Al Khaimah Mountains – 36 минут, до Suwaidi Pearl Farm – 43 минуты. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах, Dubai International Airport – в 40 минутах.

Локация

На карте
85, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Набережная

Застройщик

Topero Properties

Topero Properties

Компания с мировым именем, создающая уникальные жилые и коммерческие пространства. Ориентация на инновации, экологичность и внимание к деталям. В приоритете забота об окружающей среде.
Подробнее

