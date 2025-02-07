Fortune Bay Residences by Topero

Описание

Изысканный жилой комплекс на берегу Персидского залива на острове Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Уникальный архитектурный стиль клубного дома Fortune Bay Residence сочетает аутентичность арабской культуры и современный дизайн. Резкие линии и изгибы окружающих горных хребтов плавно переходят в интерьер, отражаясь в деталях и создавая ощущение единства с природой. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой натуральными материалами, панорамными окнами и просторными балконами. - Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, здание оборудовано солнечными панелями. - В распоряжении резидентов и гостей комплекса зарядные станции для электромобилей. - На территории дома расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, частный пляж, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Marjan Island Boulevard. Дорога до Wynn Casino займет 6 минут, до Camel Farm – 17 минут, до Arabian Horse Stable – 24 минуты. Путь до RAK National Museum составит 25 минут, до Ras Al Khaimah Mountains – 36 минут, до Suwaidi Pearl Farm – 43 минуты. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 30 минутах, Dubai International Airport – в 40 минутах.