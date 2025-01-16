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OLA Residences by Lacasa Living

Pacific Buildings, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Lacasa Living
Площадь
от 35 м² до 137 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 200 000 AEDот 22 910 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35
1 200 000
33 814
1 спальня
65 – 137
2 200 000 – 3 150 000
22 910 – 33 447
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантное жилое здание на берегу Персидского залива на острове Al Marjan. Плавные линии и мягкие изгибы фасада OLA Residences вдохновлены морскими волнами, естественная красота которых пронизывает здесь каждую деталь. Стильные интерьеры и просторные планировки создают уютное и комфортное пространство для гармоничной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой материалами от итальянских брендов, со встроенной техникой, гардеробными, панорамными окнами и балконами. - Все лоты оборудованы индивидуальными сейфами. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа, парковщика и прачечной. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, коворкинг, сауна, infinity-бассейн, лаунж-зона, бар с освежающими напитками и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Marjan Island Boulevard, которое соединяет остров с материковой частью эмирата. Путь до пляжа Turtle Beach составит 3 минутs, до казино Wynn Resort – 5 минут, до торгового центра Al Hamra Mall – 7 минут. Дорога до гольф-клуба Al Hamra Golf Club и до пристани Al Hamra Marina займет 10 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah находится в 30 минутах пути, Dubai International Airport – в 50 минутах.

Локация

На карте
Pacific Buildings, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море150 м
Магазин120 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Прачечная
  • Набережная
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