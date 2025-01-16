OLA Residences by Lacasa Living

Описание

Элегантное жилое здание на берегу Персидского залива на острове Al Marjan. Плавные линии и мягкие изгибы фасада OLA Residences вдохновлены морскими волнами, естественная красота которых пронизывает здесь каждую деталь. Стильные интерьеры и просторные планировки создают уютное и комфортное пространство для гармоничной жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой материалами от итальянских брендов, со встроенной техникой, гардеробными, панорамными окнами и балконами. - Все лоты оборудованы индивидуальными сейфами. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа, парковщика и прачечной. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, коворкинг, сауна, infinity-бассейн, лаунж-зона, бар с освежающими напитками и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Marjan Island Boulevard, которое соединяет остров с материковой частью эмирата. Путь до пляжа Turtle Beach составит 3 минутs, до казино Wynn Resort – 5 минут, до торгового центра Al Hamra Mall – 7 минут. Дорога до гольф-клуба Al Hamra Golf Club и до пристани Al Hamra Marina займет 10 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah находится в 30 минутах пути, Dubai International Airport – в 50 минутах.