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Главная - Жилые комплексы - Astera by Aston Martin

Astera by Aston Martin

6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Dar Al Arkan
Площадь
от 77 м² до 236 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 170 197 AEDот 23 839 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%434 039 AED
При оформлении договора
4%86 808 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 302 118 AED
При передаче
20%434 039 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность17, 2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
77 - 80
2 170 197 - 2 225 527
26 969 - 28 610
2 спальни
98 - 134
2 761 744 - 3 198 185
23 839 - 28 075
3 спальни
227 - 236
6 408 599 - 6 640 451
28 060 - 28 111

Описание

Эксклюзивная жилая башня на нетронутых берегах Рас-Эль-Хаймы. Astera by Aston Martin — воплощение уединенного образа жизни на изысканном коралловом острове Al Marjan всего в 60 минутах от Дубая. Пляжная резиденция в окружении курортов мирового класса, роскошных отелей и моря идеально подойдет тем, кто ценит спокойствие и комфорт. Ключевые особенности — Дизайн от легендарного Aston Martin: британская изобретательность сплелась с современными формами в великолепии эстетических решений клубного дома Astera. — Символы роскоши и качества в интерьерах и экстерьерах здания: элегантность линий, рыжая кожа, экзотическое натуральное дерево, мрамор и металл. — Развлечения премиум-класса для жителей: лаунж-зона на крыше, infinity-бассейн, кинотеатр, фитнес-зал, детская игровая зона, spa-комплекс, бар, променад и пышные зеленые сады для отдыха. — Приватный белоснежный пляж на побережье Персидского залива с круглосуточным доступом только для резидентов жилого комплекса. Инфраструктура района Al Marjan Island — искусственный архипелаг, окруженный кристально чистой водой. Комьюнити отличает хорошо развитая инфраструктура, высокий уровень безопасности и инвестиционный потенциал. В 5-7 минутах от Astera представлены рекреационные центры Resort&Spa, Beach Club, будущее казино Wynn, магазиныBoulevar, Zoom, Leptis Fresh Supermarket. Школы Khawla Bin Hakim School, RAK Academy: Al Hamra находятся в 12 минутах, госпиталь Sheikh Khalifa Specialty Hospital — в 15 минутах. Преимущества расположения От клубного дома можно добраться до центра Рас-эль-Хаймы за 30 минут благодаря доступу к автомагистралям Marjan Is Blvd и SMBZ Rd. В радиусе 15 минут находятся молл Al Hamra Mall, пляж RAK Beach, яхт-клуб Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, парк Al Hamra Roundabout и многое другое. Путь до центрального района Дубая Downtown займет 60 минут. Дорога до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport — 35 минут.

Инфраструктура

На карте
6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная