Описание

Эксклюзивная жилая башня на нетронутых берегах Рас-Эль-Хаймы. Astera by Aston Martin — воплощение уединенного образа жизни на изысканном коралловом острове Al Marjan всего в 60 минутах от Дубая. Пляжная резиденция в окружении курортов мирового класса, роскошных отелей и моря идеально подойдет тем, кто ценит спокойствие и комфорт. Ключевые особенности — Дизайн от легендарного Aston Martin: британская изобретательность сплелась с современными формами в великолепии эстетических решений клубного дома Astera. — Символы роскоши и качества в интерьерах и экстерьерах здания: элегантность линий, рыжая кожа, экзотическое натуральное дерево, мрамор и металл. — Развлечения премиум-класса для жителей: лаунж-зона на крыше, infinity-бассейн, кинотеатр, фитнес-зал, детская игровая зона, spa-комплекс, бар, променад и пышные зеленые сады для отдыха. — Приватный белоснежный пляж на побережье Персидского залива с круглосуточным доступом только для резидентов жилого комплекса. Инфраструктура района Al Marjan Island — искусственный архипелаг, окруженный кристально чистой водой. Комьюнити отличает хорошо развитая инфраструктура, высокий уровень безопасности и инвестиционный потенциал. В 5-7 минутах от Astera представлены рекреационные центры Resort&Spa, Beach Club, будущее казино Wynn, магазиныBoulevar, Zoom, Leptis Fresh Supermarket. Школы Khawla Bin Hakim School, RAK Academy: Al Hamra находятся в 12 минутах, госпиталь Sheikh Khalifa Specialty Hospital — в 15 минутах. Преимущества расположения От клубного дома можно добраться до центра Рас-эль-Хаймы за 30 минут благодаря доступу к автомагистралям Marjan Is Blvd и SMBZ Rd. В радиусе 15 минут находятся молл Al Hamra Mall, пляж RAK Beach, яхт-клуб Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, парк Al Hamra Roundabout и многое другое. Путь до центрального района Дубая Downtown займет 60 минут. Дорога до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport — 35 минут.