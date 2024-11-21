Описание

Новая модель роскошной курортной жизни в Damac Islands 2. Комьюнити состоит из 8 островов: Багамы, Таити, Бермуды, Барбадос, Куба, Мауи, Маврикий и Антигуа. Эстетика лучших мировых направлений встречается в одном райском оазисе. Ключевые особенности - В отделке интерьеров используются премиальные экологичные материалы: керамогранит, акцентные панели, матовая латунь в металлических элементах и натуральный шпон ореха. Благодаря сквозной вентиляции в помещениях всегда будет прохладно. - Для соблюдения принципов устойчивого развития в проект интегрированы интеллектуальные системы и энергоэффективные решения. Международные стандарты LEED подтверждают высокий экологический класс комплекса и долгосрочную инвестиционную устойчивость. - Более 45 видов удобств разделены на 5 категорий согласно концепции экологичного образа жизни: природа, здоровье, движение, общение и культура. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road. За 15 минут можно добраться до районов Sports City, Motor City и Damac Hills, за 20 минут – до выставочного комплекса Dubai Expo. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах пути. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 23 минуты, до Dubai International Airport – 40 минут.