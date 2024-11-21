Каталог
Damac Islands 2

Al Yalayis 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 262 м² до 293 м²
Количество спален
5
Стартовая цена
от 944 588 $от 3 594 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
25%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2030
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
5 спален
262 – 293
944 588 – 1 140 367
3 594 – 3 887
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новая модель роскошной курортной жизни в Damac Islands 2. Комьюнити состоит из 8 островов: Багамы, Таити, Бермуды, Барбадос, Куба, Мауи, Маврикий и Антигуа. Эстетика лучших мировых направлений встречается в одном райском оазисе. Ключевые особенности - В отделке интерьеров используются премиальные экологичные материалы: керамогранит, акцентные панели, матовая латунь в металлических элементах и натуральный шпон ореха. Благодаря сквозной вентиляции в помещениях всегда будет прохладно. - Для соблюдения принципов устойчивого развития в проект интегрированы интеллектуальные системы и энергоэффективные решения. Международные стандарты LEED подтверждают высокий экологический класс комплекса и долгосрочную инвестиционную устойчивость. - Более 45 видов удобств разделены на 5 категорий согласно концепции экологичного образа жизни: природа, здоровье, движение, общение и культура. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road. За 15 минут можно добраться до районов Sports City, Motor City и Damac Hills, за 20 минут – до выставочного комплекса Dubai Expo. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах пути. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 23 минуты, до Dubai International Airport – 40 минут.

Локация

На карте
Al Yalayis 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт57 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Каталог