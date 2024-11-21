Каталог
Safa Gate by Damac

De Grisogono Tower Safa Two, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 36 м² до 291 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 382 845 $от 6 441 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 37
382 845 – 406 535
10 513 – 10 725
1 спальня
70 – 91
581 348 – 811 164
8 277 – 8 820
2 спальни
107 – 164
815 793 – 1 060 857
6 441 – 7 623
3 спальни
291
4 354 798
14 919
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилая башня премиум-класса в Al Safa. Современный дизайн здания формирует новый горизонт Дубая, а его стеклянный фасад словно отражает энергию большого города. Стильные интерьеры, функциональные планировки и тщательно продуманные пространства погрузят вас в атмосферу роскоши и умиротворения. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами в светлых пастельных тонах, мягкие текстуры, балконы и панорамные окна, из которых открываются захватывающие виды на мегаполис. - Резидентам доступны: фитнес-зал, спортивная площадка, пространство для йоги, беговая дорожка, коворкинг, кинотеатр на свежем воздухе, бассейн, беседки и шезлонги у бассейна, spa-центр, сигарная комната, лаунж-зона на крыше с панорамным видом, zen-сад и др. Преимущества расположения Проект расположен в нескольких минутах от одного из главных шоссе эмирата Sheikh Zayed Road. Поездка до Burj Khalifa займет 7 минут, до финансового центра Dubai International Financial Center 9 минут, до ипподрома Meydan – 10 минут. Морской порт Dubai Harbour находится в 14 минутах, район Palm Jumeirah – в 16 минутах пути. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 14 минут.

Локация

На карте
De Grisogono Tower Safa Two, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

