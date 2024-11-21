Safa Gate by Damac

Описание

Жилая башня премиум-класса в Al Safa. Современный дизайн здания формирует новый горизонт Дубая, а его стеклянный фасад словно отражает энергию большого города. Стильные интерьеры, функциональные планировки и тщательно продуманные пространства погрузят вас в атмосферу роскоши и умиротворения. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами в светлых пастельных тонах, мягкие текстуры, балконы и панорамные окна, из которых открываются захватывающие виды на мегаполис. - Резидентам доступны: фитнес-зал, спортивная площадка, пространство для йоги, беговая дорожка, коворкинг, кинотеатр на свежем воздухе, бассейн, беседки и шезлонги у бассейна, spa-центр, сигарная комната, лаунж-зона на крыше с панорамным видом, zen-сад и др. Преимущества расположения Проект расположен в нескольких минутах от одного из главных шоссе эмирата Sheikh Zayed Road. Поездка до Burj Khalifa займет 7 минут, до финансового центра Dubai International Financial Center 9 минут, до ипподрома Meydan – 10 минут. Морской порт Dubai Harbour находится в 14 минутах, район Palm Jumeirah – в 16 минутах пути. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 14 минут.