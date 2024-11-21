Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовDAMAC Bay 2 by Cavalli

DAMAC Bay 2 by Cavalli

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Al Seyahi Street, 1/1A
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 161 м² до 711 м²
Количество спален
от 2 до 5
Стартовая цена
от 1 982 300 $от 9 854 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
161 – 266
1 982 300 – 2 622 191
9 854 – 12 290
3 спальни
195 – 577
2 270 932 – 7 202 176
11 610 – 12 480
4 спальни
546 – 563
8 117 084 – 8 198 772
14 539 – 14 864
5 спален
711
10 257 315
14 423

Описание

Вторая фаза проекта от DAMAC и модного дома Cavalli в прибрежном комьюнити Dubai Harbour. Наслаждайтесь удобствами международного уровня, а также потрясающими видами на Dubai Marina, море и колесо обозрения Ain Dubai. Жилой комплекс включает 2 башни высотой 19 и 26 этажей, которые соединены между собой подиумами. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы с 3-5 спальнями и собственным бассейном. Для каждого лота предусмотрен как минимум один балкон или терраса. Жителям доступен роскошный образ жизни: высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами, частный пляж, оздоровительный клуб с сауной, семейная зона с площадкой для барбекю, круглосуточный консьерж-сервис. Рестораны L’Amo Bistro del Mare, Unique Catamaran Marina Cruise и Barasti Beach, яхт-клуб Blue wake Dubai и Sea Stars Dxb, отели W Dubai – Mina Seyahi и The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina находятся в 5-10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 5 минутах от автотрассы Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 30 минут. Вблизи достопримечательностей За 10-15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Miracle Garden расположены в 20-25 минутах от комплекса. Качественная отделка Дизайн брендированных апартаментов вдохновлен фирменным стилем Roberto Cavalli, который привлекает внимание своей роскошной отделкой и сложными элементами. Установлена бытовая техника. Полностью укомплектованная кухня и гардеробная. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Al Seyahi Street, 1/1A

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море350 м
Магазин750 м
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог