DAMAC Bay 2 by Cavalli

Описание

Вторая фаза проекта от DAMAC и модного дома Cavalli в прибрежном комьюнити Dubai Harbour. Наслаждайтесь удобствами международного уровня, а также потрясающими видами на Dubai Marina, море и колесо обозрения Ain Dubai. Жилой комплекс включает 2 башни высотой 19 и 26 этажей, которые соединены между собой подиумами. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы с 3-5 спальнями и собственным бассейном. Для каждого лота предусмотрен как минимум один балкон или терраса. Жителям доступен роскошный образ жизни: высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами, частный пляж, оздоровительный клуб с сауной, семейная зона с площадкой для барбекю, круглосуточный консьерж-сервис. Рестораны L’Amo Bistro del Mare, Unique Catamaran Marina Cruise и Barasti Beach, яхт-клуб Blue wake Dubai и Sea Stars Dxb, отели W Dubai – Mina Seyahi и The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina находятся в 5-10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 5 минутах от автотрассы Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до любой точки города. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 30 минут. Вблизи достопримечательностей За 10-15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Miracle Garden расположены в 20-25 минутах от комплекса. Качественная отделка Дизайн брендированных апартаментов вдохновлен фирменным стилем Roberto Cavalli, который привлекает внимание своей роскошной отделкой и сложными элементами. Установлена бытовая техника. Полностью укомплектованная кухня и гардеробная. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.