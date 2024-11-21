Каталог
DAMAC Bay by Cavalli

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 99/12
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 116 м² до 933 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 1 071 477 $от 9 190 $/м²
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
116 – 121
1 071 477 – 1 197 277
9 190 – 9 868
4 спальни
826 – 932
18 200 948 – 20 669 293
22 025 – 22 171
5 спален
933
19 887 265
21 294

Описание

Современный проект в партнерстве со всемирно известным брендом Cavalli в бухте Dubai Harbour. Вас будут окружать только небо, солнце и море — откройте для себя островок бесконечного счастья, наслаждаясь роскошной жизнью с видами на море и береговую линию. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 3-5 спальнями, целые жилые этажи и эксклюзивные резиденции Skycrest Collection. Все лоты с панорамными окнами, обеспечивающими 270-градусный вид на Palm Jumeirah, Dubai Marina, Арабский залив, Ain Dubai и Bluewaters Island. Дуплексы предлагаются с гардеробными комнатами, просторными балконами и частными бассейнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: водные виды спорта, мост с витриной Cavalli, infinity-бассейны, Cavalli Beach Club, аттракцион Water Maze для детей, Jungle Oasis, Cavalli Fashion, капсулы для работы и встреч, Sky Garden и коворкинг-зона, частный пляж. Рестораны Esplanade, Bar Du Port Dubai и Al Wasl Dhow, парашютный центр Skydive Dubai, супермаркеты Fine Mart Marina, Carrefour и Plus Point, медицинский центр Optimum Diagnostic Clinic, гольф-клуб Montgomery Golf Driving Range находятся в 5-10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между районами Emaar Beachfront и Dubai Marina, с быстрым доступом к автотрассе Sheikh Zayed Road. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 30 минут. Вблизи достопримечательностей За 10-15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Miracle Garden расположены в 20-25 минутах от комплекса. Качественная отделка В отделке резиденций, при участии легендарного итальянского бренда Roberto Cavalli, использовали золотые и мраморные детали. Кухни оснащены бытовой техникой, включая холодильник, плиту, варочную панель и стиральную машину. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 99/12

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Море750 м
Школа4 км
Магазин700 м
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Переговорная
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

