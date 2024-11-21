DAMAC Bay by Cavalli

Описание

Современный проект в партнерстве со всемирно известным брендом Cavalli в бухте Dubai Harbour. Вас будут окружать только небо, солнце и море — откройте для себя островок бесконечного счастья, наслаждаясь роскошной жизнью с видами на море и береговую линию. В комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 3-5 спальнями, целые жилые этажи и эксклюзивные резиденции Skycrest Collection. Все лоты с панорамными окнами, обеспечивающими 270-градусный вид на Palm Jumeirah, Dubai Marina, Арабский залив, Ain Dubai и Bluewaters Island. Дуплексы предлагаются с гардеробными комнатами, просторными балконами и частными бассейнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: водные виды спорта, мост с витриной Cavalli, infinity-бассейны, Cavalli Beach Club, аттракцион Water Maze для детей, Jungle Oasis, Cavalli Fashion, капсулы для работы и встреч, Sky Garden и коворкинг-зона, частный пляж. Рестораны Esplanade, Bar Du Port Dubai и Al Wasl Dhow, парашютный центр Skydive Dubai, супермаркеты Fine Mart Marina, Carrefour и Plus Point, медицинский центр Optimum Diagnostic Clinic, гольф-клуб Montgomery Golf Driving Range находятся в 5-10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между районами Emaar Beachfront и Dubai Marina, с быстрым доступом к автотрассе Sheikh Zayed Road. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 30 минут. Вблизи достопримечательностей За 10-15 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Miracle Garden расположены в 20-25 минутах от комплекса. Качественная отделка В отделке резиденций, при участии легендарного итальянского бренда Roberto Cavalli, использовали золотые и мраморные детали. Кухни оснащены бытовой техникой, включая холодильник, плиту, варочную панель и стиральную машину. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.