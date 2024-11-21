Canal Crown

Описание

Высотный комплекс от ювелирного бренда de GRISOGONO в престижном районе Business Bay. Наслаждайтесь захватывающими видами на Dubai Water Canal, Burj Khalifa и горизонт Дубая. В комплексе представлена коллекция студий, апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Дизайн внутренних пространств вдохновлен драгоценными камнями-хризолитами. Все лоты с качественной отделкой, необходимой бытовой техникой и панорамными окнами в пол. Полностью оборудованная кухня, а также автоматизированная система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. Жителям доступен роскошный образ жизни: озелененные места отдыха, SPA в космическом стиле, тренажерный зал, бассейн с элементами виртуальной реальности, смотровая площадка на крыше, капсулы для релаксации. В пешей доступности расположены супермаркет West Zone Fresh Supermarket, рестораны Katsuya Dubai, Anbar Restaurant & Cafe и Piccola Milano Business Bay, аптека LIFE Pharmacy, яхт-клубы Marasi Boardwalk и JPS Yachts & Boats Rental Dubai, дошкольное учреждение Creative Kids Early Learning Centre. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 18 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Близость к пляжу В 11 минутах на автомобиле находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.