Canal Crown

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 160
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 120 м² до 408 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 953 029 $

График платежей

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность38
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
120 – 408
953 029 – 2 690 809
6 589 – 7 891

Описание

Высотный комплекс от ювелирного бренда de GRISOGONO в престижном районе Business Bay. Наслаждайтесь захватывающими видами на Dubai Water Canal, Burj Khalifa и горизонт Дубая. В комплексе представлена коллекция студий, апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Дизайн внутренних пространств вдохновлен драгоценными камнями-хризолитами. Все лоты с качественной отделкой, необходимой бытовой техникой и панорамными окнами в пол. Полностью оборудованная кухня, а также автоматизированная система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. Жителям доступен роскошный образ жизни: озелененные места отдыха, SPA в космическом стиле, тренажерный зал, бассейн с элементами виртуальной реальности, смотровая площадка на крыше, капсулы для релаксации. В пешей доступности расположены супермаркет West Zone Fresh Supermarket, рестораны Katsuya Dubai, Anbar Restaurant & Cafe и Piccola Milano Business Bay, аптека LIFE Pharmacy, яхт-клубы Marasi Boardwalk и JPS Yachts & Boats Rental Dubai, дошкольное учреждение Creative Kids Early Learning Centre. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 18 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Близость к пляжу В 11 минутах на автомобиле находится пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 160

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт140 м
Море7 км
Школа3 км
Магазин160 м
Медицинский центр6 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Каталог