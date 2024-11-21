Chelsea Residences by Damac

Описание

Роскошные жилые башни в Dubai Maritime City. Это первый в мире жилой комплекс, созданный в партнерстве с легендарным футбольным клубом Chelsea FC. Дух спортивного величия в Chelsea Residences соединяется с непревзойдённой элегантностью курортной жизни на берегу Персидского залива. Здесь каждый квадратный метр пропитан победным настроем, а жизнь приобретает новый смысл. Ключевые особенности - Интерьеры оформлены с использованием природных материалов, мягких линий и спокойной цветовой палитры. Панорамные окна обеспечивают широкий обзор на 270°, открывая потрясающие виды на окружающий ландшафт. - Резидентам доступен широкий спектр премиальных удобств: infinity-бассейн, бассейн для детей, spa-центр, беговая дорожка, футбольное поле на крыше с видом на океан, симулятор футбола, зал подготовки профессиональных спортсменов, воздушная и водная йога, крытые и открытые фитнес-зоны, ресторан здорового питания с приглашёнными шеф-поварами, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен рядом с крупным шоссе Al Khaleej Road, которое обеспечивает быстрый доступ ко всем ключевым местам города. Частный пляж Chelsea Lion находится всего в 2 минутах от комплекса. Дорога до музейного квартала Dubai Heritage Village займет 10 минут, до торгового центра City Walk – 15 минут, до делового района Business Bay – 20 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, потребуется 25 минут, до района Palm Jumeirah – 30 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.