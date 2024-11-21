Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовChelsea Residences by Damac

Chelsea Residences by Damac

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 83 м² до 190 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 795 915 $от 7 507 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов3
Этажность36, 33
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
83 – 95
795 915 – 951 395
9 583 – 9 981
2 спальни
146 – 154
1 372 634 – 1 489 448
9 381 – 9 664
3 спальни
189 – 190
1 428 999 – 1 498 434
7 507 – 7 887
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошные жилые башни в Dubai Maritime City. Это первый в мире жилой комплекс, созданный в партнерстве с легендарным футбольным клубом Chelsea FC. Дух спортивного величия в Chelsea Residences соединяется с непревзойдённой элегантностью курортной жизни на берегу Персидского залива. Здесь каждый квадратный метр пропитан победным настроем, а жизнь приобретает новый смысл. Ключевые особенности - Интерьеры оформлены с использованием природных материалов, мягких линий и спокойной цветовой палитры. Панорамные окна обеспечивают широкий обзор на 270°, открывая потрясающие виды на окружающий ландшафт. - Резидентам доступен широкий спектр премиальных удобств: infinity-бассейн, бассейн для детей, spa-центр, беговая дорожка, футбольное поле на крыше с видом на океан, симулятор футбола, зал подготовки профессиональных спортсменов, воздушная и водная йога, крытые и открытые фитнес-зоны, ресторан здорового питания с приглашёнными шеф-поварами, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен рядом с крупным шоссе Al Khaleej Road, которое обеспечивает быстрый доступ ко всем ключевым местам города. Частный пляж Chelsea Lion находится всего в 2 минутах от комплекса. Дорога до музейного квартала Dubai Heritage Village займет 10 минут, до торгового центра City Walk – 15 минут, до делового района Business Bay – 20 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, потребуется 25 минут, до района Palm Jumeirah – 30 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог