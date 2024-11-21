Golf Greens at Damac Hills

Описание

Новый кластер в уединенном районе Damac Hills — одном из главных зеленых комьюнити в Дубае. Сообщество предлагает жителям неповторимый комфорт: зеленые просторы, озера, гольф-поля, конюшни, водная зона Malibu Bay, спортивные площадки и развлечения для всех возрастов. Две башни включают апартаменты с 1-2 спальнями и двухэтажные таунхаусы с 2-3 спальнями и собственными садами и террасами на первых этажах. В каждой резиденции предусмотрены балконы, чтобы жители могли ежедневно любоваться зелеными видами. На территории комплекса расположены супермаркеты, рестораны, фитнес-зал, бассейны, игровые и прогулочные зоны в тени деревьев. В пределах 10 минут находятся школы Jebel Ali School и Fairgreen International School, медицинские центры Aster Medical Center и Mediclinic Parkview Hospital, торговые центры First Avenue Mall и City Centre Me’aisem. Развитая транспортная сеть DAMAC Hills удачно расположен в 30 минутах от центра Дубая. Из комплекса создан удобный выезд на автомагистрали Sheikh Zayed Road и Emirates Road. Поездка до международного аэропорта Дубая займет 35-40 минут, а до международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 28 минут. Вблизи достопримечательностей Комплекс находится в 10-15 минутах от автодрома Dubai Autodrome, сада Dubai Miracle Garden, тематического парка Global Village. За 25 минут можно добраться до пляжей JBR и Dubai Marina, отель-паруса Burj Al Arab. Дорога до района Downtown Dubai, небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет не более 30 минут на автомобиле. Живите в окружении природы Дома окружены пышным ландшафтом и водными объектами – настоящая роскошь городской жизни. Резиденты комплекса смогут наслаждаться захватывающим видом на панораму Дубая и проводить время с близкими на свежем воздухе. Откройте для себя размеренный образ жизни среди шумного мегаполиса. Особенность комплекса – гольф-клуб Ближайшее поле для гольфа Trump International Golf Club Dubai позволит вам окунуться в атмосферу аристократии. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.