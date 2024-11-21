Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовGolf Greens at Damac Hills

Golf Greens at Damac Hills

United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 15/1
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 10
1 / 10
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 114 м² до 445 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 640 980 $от 3 657 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность36
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
114 – 242
640 980 – 1 018 652
4 193 – 5 619
3 спальни
361 – 445
1 345 132 – 1 627 501
3 657 – 3 722

Описание

Новый кластер в уединенном районе Damac Hills — одном из главных зеленых комьюнити в Дубае. Сообщество предлагает жителям неповторимый комфорт: зеленые просторы, озера, гольф-поля, конюшни, водная зона Malibu Bay, спортивные площадки и развлечения для всех возрастов. Две башни включают апартаменты с 1-2 спальнями и двухэтажные таунхаусы с 2-3 спальнями и собственными садами и террасами на первых этажах. В каждой резиденции предусмотрены балконы, чтобы жители могли ежедневно любоваться зелеными видами. На территории комплекса расположены супермаркеты, рестораны, фитнес-зал, бассейны, игровые и прогулочные зоны в тени деревьев. В пределах 10 минут находятся школы Jebel Ali School и Fairgreen International School, медицинские центры Aster Medical Center и Mediclinic Parkview Hospital, торговые центры First Avenue Mall и City Centre Me’aisem. Развитая транспортная сеть DAMAC Hills удачно расположен в 30 минутах от центра Дубая. Из комплекса создан удобный выезд на автомагистрали Sheikh Zayed Road и Emirates Road. Поездка до международного аэропорта Дубая займет 35-40 минут, а до международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 28 минут. Вблизи достопримечательностей Комплекс находится в 10-15 минутах от автодрома Dubai Autodrome, сада Dubai Miracle Garden, тематического парка Global Village. За 25 минут можно добраться до пляжей JBR и Dubai Marina, отель-паруса Burj Al Arab. Дорога до района Downtown Dubai, небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет не более 30 минут на автомобиле. Живите в окружении природы Дома окружены пышным ландшафтом и водными объектами – настоящая роскошь городской жизни. Резиденты комплекса смогут наслаждаться захватывающим видом на панораму Дубая и проводить время с близкими на свежем воздухе. Откройте для себя размеренный образ жизни среди шумного мегаполиса. Особенность комплекса – гольф-клуб Ближайшее поле для гольфа Trump International Golf Club Dubai позволит вам окунуться в атмосферу аристократии. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 15/1

Район Дамак Хиллс

Дубай
Damac Hills — активно развивающийся современный район города. Здесь развита как жилая инфраструктура, так и система наземного общественного транспорта. Сообщество отлично подойдет семьям с детьми, молодым парам, экспатам и всем, кто предпочитает загородный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Школа850 м
Магазин300 м
Медицинский центр10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог