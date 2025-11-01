Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовCavalli Couture

Cavalli Couture

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Al Wasl, Al Wasl Road, 2/2
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 1
Экстерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 364 м² до 706 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 6 090 400 $от 13 382 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
364 – 620
6 090 400 – 8 303 333
13 382 – 16 724
4 спальни
453 – 656
7 412 115 – 9 061 672
13 810 – 16 359
5 спален
706
11 257 995
15 943

Описание

Современное здание высотой 12 этажей на одном из последних участков Дубайского канала, в парковой зоне района Al Safa. Наслаждайтесь 270-градусным видом на живописный канал, Safa Park, Burj Khalifa, Burj Al Arab и культовые достопримечательности Дубая. Концепция проекта заключается в создании атмосферы тропического леса Амазонки с каскадным водопадом. На выбор представлена коллекция из 70 апартаментов и пентхаусов с дизайнерской отделкой, открытой террасой, бассейном и зонами отдыха. Эксклюзивные пентхаусы с 6 спальнями получат прямой доступ на крышу с частными бассейнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: SPA-центр, тренажерный зал, infinity-бассейн, зона отдыха, бар, фирменное кафе, тропический сад, сигарный салон, теннисный корт, рестораны и детская площадка. В пешей доступности находятся рестораны Rx Coffee Apothecary & Kitchen и Chinese Kitchen Restaurant, супермаркет Choithrams Al Wasl и медицинская клиника Prime Medical Center. Чуть дальше – детский сад Happy Elephant International Nursery & Preschool, школы Horizon English School Dubai, JSS Private School и Al Safa High School. В 10 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автодорогу Al Wasl Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Близость к отелям В 7-10 минутах от комплекса расположены пятизвездочные отели, которые могут похвастаться своей инфраструктурой и непревзойденным сервисом: Hilton Dubai Al Habtoor City, Four Seasons Resort Dubai, JW Marriot Marquis. Знаковая архитектура Дубая Современная архитектура в виде морских волн с округлыми линиями подчеркивает уникальность проекта. Дизайнерские элементы от Cavalli с элементами джунглей и яркими животными принтами становятся главным украшением здания. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Al Wasl, Al Wasl Road, 2/2

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море2 км
Школа3 км
Магазин800 м
Медицинский центр2 км
Метро3 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог