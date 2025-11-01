Cavalli Couture

Описание

Современное здание высотой 12 этажей на одном из последних участков Дубайского канала, в парковой зоне района Al Safa. Наслаждайтесь 270-градусным видом на живописный канал, Safa Park, Burj Khalifa, Burj Al Arab и культовые достопримечательности Дубая. Концепция проекта заключается в создании атмосферы тропического леса Амазонки с каскадным водопадом. На выбор представлена коллекция из 70 апартаментов и пентхаусов с дизайнерской отделкой, открытой террасой, бассейном и зонами отдыха. Эксклюзивные пентхаусы с 6 спальнями получат прямой доступ на крышу с частными бассейнами. Жителям доступен роскошный образ жизни: SPA-центр, тренажерный зал, infinity-бассейн, зона отдыха, бар, фирменное кафе, тропический сад, сигарный салон, теннисный корт, рестораны и детская площадка. В пешей доступности находятся рестораны Rx Coffee Apothecary & Kitchen и Chinese Kitchen Restaurant, супермаркет Choithrams Al Wasl и медицинская клиника Prime Medical Center. Чуть дальше – детский сад Happy Elephant International Nursery & Preschool, школы Horizon English School Dubai, JSS Private School и Al Safa High School. В 10 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автодорогу Al Wasl Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Близость к отелям В 7-10 минутах от комплекса расположены пятизвездочные отели, которые могут похвастаться своей инфраструктурой и непревзойденным сервисом: Hilton Dubai Al Habtoor City, Four Seasons Resort Dubai, JW Marriot Marquis. Знаковая архитектура Дубая Современная архитектура в виде морских волн с округлыми линиями подчеркивает уникальность проекта. Дизайнерские элементы от Cavalli с элементами джунглей и яркими животными принтами становятся главным украшением здания. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.