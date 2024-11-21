Каталог
Canal Heights 1&2

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Asayel Street, 95
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 88 м² до 380 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 770 047 $от 4 950 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
25%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Старт продаж1 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
88 – 100
770 047 – 900 204
8 734 – 8 997
2 спальни
120 – 380
935 058 – 1 881 279
4 950 – 7 760
3 спальни
287 – 308
3 487 542 – 3 718 447
12 059 – 12 121

Описание

Новый проект с эксклюзивным дизайном от ювелирного дома De Grisogono на берегу Dubai Water Canal. Откройте для себя динамичный образ жизни и всегда находитесь в центре культурных, деловых и развлекательных событий Дубая. Комплекс насчитывает 376 брендированных студий и апартаментов с 1-4 спальнями, функциональными пространствами, потолками 3,4 метра. Апартаменты оборудованы просторными балконами, которые можно обустроить как дополнительное место для отдыха. Из окон открывается потрясающий вид на окружающую среду, живописный канал и знаменитый район Business Bay. На территории комплекса доступны: пейзажный бассейн, озелененная зона отдыха, тренажерный зал, детская площадка, теннисный корт. На цокольном этаже находится паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле расположены супермаркеты Choithrams Bay Square, West Zone Fresh Supermarket и Spinnneys, детский сад Blossom Downtown Nursery Dubai, фитнес-центр UFC GYM Business Bay, кафе THE KANA CAFE. На таком же расстоянии находятся благоустроенные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, где вы сможете провести время всей семьей. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится на пересечении Marasi Dr и Al Asayel St, что позволит быстро доехать до любой точки города. В непосредственной близости расположены автобусные остановки Bay Square 2 и Bay Square 1. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Магазин650 м
Медицинский центр2 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

