Canal Heights 1&2

Описание

Новый проект с эксклюзивным дизайном от ювелирного дома De Grisogono на берегу Dubai Water Canal. Откройте для себя динамичный образ жизни и всегда находитесь в центре культурных, деловых и развлекательных событий Дубая. Комплекс насчитывает 376 брендированных студий и апартаментов с 1-4 спальнями, функциональными пространствами, потолками 3,4 метра. Апартаменты оборудованы просторными балконами, которые можно обустроить как дополнительное место для отдыха. Из окон открывается потрясающий вид на окружающую среду, живописный канал и знаменитый район Business Bay. На территории комплекса доступны: пейзажный бассейн, озелененная зона отдыха, тренажерный зал, детская площадка, теннисный корт. На цокольном этаже находится паркинг. В 5-10 минутах на автомобиле расположены супермаркеты Choithrams Bay Square, West Zone Fresh Supermarket и Spinnneys, детский сад Blossom Downtown Nursery Dubai, фитнес-центр UFC GYM Business Bay, кафе THE KANA CAFE. На таком же расстоянии находятся благоустроенные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, где вы сможете провести время всей семьей. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится на пересечении Marasi Dr и Al Asayel St, что позволит быстро доехать до любой точки города. В непосредственной близости расположены автобусные остановки Bay Square 2 и Bay Square 1. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 37 минут. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.