Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовDAMAC Casa

DAMAC Casa

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Al Safouh Second, Concord Tower
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 98 м² до 362 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 816 065 $от 7 476 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Старт продаж4 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
98 – 103
816 065 – 856 909
8 277 – 8 311
2 спальни
141 – 172
1 078 557 – 1 498 706
7 612 – 8 673
3 спальни
186 – 362
1 396 596 – 3 867 392
7 476 – 10 660
4 спальни
361
3 699 659
10 248

Описание

Новый высотный комплекс в прибрежном районе Al Sufouh — камерный уголок, который позволяет скрыться от городской суеты. Откройте для себя идеальное сочетание динамичной жизни и безмятежного отдыха, а также наслаждайтесь захватывающими видами на знаменитый район Palm Jumeirah и море. Ключевые особенности - В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 1-5 спальнями формата luxury и super-luxury. На уровне подиума расположены таунхаусы с 1-3 спальнями. На террасах расположены частные бассейны и ландшафтные сады. - На территории находятся SPA-салон, лаунж-зоны, островной бассейн посреди искусственного пляжа, сад с пальмами, зоны барбекю, детская площадка, джакузи, сауна и парная, аквариум, зоны отдыха. Преимущества расположения Жилой комплекс находится вблизи автотрассы Sheikh Zayed Road, протяженность которой идет через весь город. В пределах 10 минут на автомобиле расположены аптека Supercare Pharmacy, рестораны Cilantro, Certo и L'AVO, школы School of Business Administration и Regent International School, парк Dubai Internet City Lake, медицинский центр Prime Medical Center — Barsha Heights. Dubai International Airport расположен в 27 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport — в 30 минутах от дома.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Al Safouh Second, Concord Tower

Район Аль-Суфух

Дубай
Al Sufouh — активно развивающийся прибрежный район Дубая. Здесь развита как жилая инфраструктура, так и система общественного транспорта. Сообщество подойдет молодым семьям, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр4 км
Метро1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог