DAMAC Casa

Новый высотный комплекс в прибрежном районе Al Sufouh — камерный уголок, который позволяет скрыться от городской суеты. Откройте для себя идеальное сочетание динамичной жизни и безмятежного отдыха, а также наслаждайтесь захватывающими видами на знаменитый район Palm Jumeirah и море. Ключевые особенности - В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 1-5 спальнями формата luxury и super-luxury. На уровне подиума расположены таунхаусы с 1-3 спальнями. На террасах расположены частные бассейны и ландшафтные сады. - На территории находятся SPA-салон, лаунж-зоны, островной бассейн посреди искусственного пляжа, сад с пальмами, зоны барбекю, детская площадка, джакузи, сауна и парная, аквариум, зоны отдыха. Преимущества расположения Жилой комплекс находится вблизи автотрассы Sheikh Zayed Road, протяженность которой идет через весь город. В пределах 10 минут на автомобиле расположены аптека Supercare Pharmacy, рестораны Cilantro, Certo и L'AVO, школы School of Business Administration и Regent International School, парк Dubai Internet City Lake, медицинский центр Prime Medical Center — Barsha Heights. Dubai International Airport расположен в 27 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport — в 30 минутах от дома.