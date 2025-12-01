Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSafa Two

Safa Two

Aykon City Towers, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 1
Экстерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 76 м² до 1359 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 623 553 $от 7 867 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
25%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    15%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность83
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
93 – 115
888 495 – 1 142 546
9 472 – 9 875
2 спальни
124 – 242
1 217 154 – 2 717 494
9 776 – 11 229
3 спальни
155 – 212
1 222 600 – 2 537 780
7 867 – 11 959
5 спален
800 – 1359
13 764 462 – 23 387 332
17 203 – 17 205

Вторичная продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
76
623 553
8 117

Описание

Футуристический небоскреб с апартаментами под швейцарским брендом de GRISOGONO в районе Al Safa. Откройте для себя непревзойденный вид на Dubai Water Canal и оживленные улицы Business Bay. Жилой комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, дизайнерской отделкой и мебелью. Настенная кровать-спальня позволит создать собственный рабочий кабинет, а зеркальная перегородка визуально увеличит пространство в гостиной. Safa Two – это ваше пространство для экспериментов. Жители комплекса смогут пользоваться удобствами мирового уровня: зона отдыха на крыше с захватывающими видами на Дубай, бассейны в пляжном стиле, зеленые зоны и туманный лес с тропическими растениями. Центральным элементом проекта станет infinity-бассейн. Живите в окружении природы Safa Two находится рядом с живописным парком Safa Park. На территории парка четыре озера, на одном из которых можно кататься на лодках. Установлены игровые площадки, колесо обозрения, аттракционы и батуты. Предусмотрена зона с видеоиграми, которая понравится детям и взрослым. Близость к пляжу В 14 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Знаковая архитектура Дубая Башня напоминает по форме ограненный бриллиант, который был разработан известным швейцарским брендом de GRISOGONO. В центре фасада разместится пространство с рубином, который создаст необыкновенную световую проекцию. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
Aykon City Towers, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Море4 км
Школа3 км
Магазин300 м
Медицинский центр3 км
Метро1 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог