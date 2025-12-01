Описание

Футуристический небоскреб с апартаментами под швейцарским брендом de GRISOGONO в районе Al Safa. Откройте для себя непревзойденный вид на Dubai Water Canal и оживленные улицы Business Bay. Жилой комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, дизайнерской отделкой и мебелью. Настенная кровать-спальня позволит создать собственный рабочий кабинет, а зеркальная перегородка визуально увеличит пространство в гостиной. Safa Two – это ваше пространство для экспериментов. Жители комплекса смогут пользоваться удобствами мирового уровня: зона отдыха на крыше с захватывающими видами на Дубай, бассейны в пляжном стиле, зеленые зоны и туманный лес с тропическими растениями. Центральным элементом проекта станет infinity-бассейн. Живите в окружении природы Safa Two находится рядом с живописным парком Safa Park. На территории парка четыре озера, на одном из которых можно кататься на лодках. Установлены игровые площадки, колесо обозрения, аттракционы и батуты. Предусмотрена зона с видеоиграми, которая понравится детям и взрослым. Близость к пляжу В 14 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Знаковая архитектура Дубая Башня напоминает по форме ограненный бриллиант, который был разработан известным швейцарским брендом de GRISOGONO. В центре фасада разместится пространство с рубином, который создаст необыкновенную световую проекцию. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.