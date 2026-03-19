Кризис первой сделки в Дубае

Рынок недвижимости Дубая переживает парадокс. С одной стороны, рекордные объемы продаж и растущий интерес инвесторов. С другой, конкуренция среди риэлторов. Сотни амбициозных новичков приезжают сюда в надежде заключить выгодные сделки, но большинство из них уходят из профессии, не продержавшись и первого квартала.





Каким образом пройти эту дистанцию до первого чека? Составляем антикризисный план.





Главная причина – банальная нехватка денег на жизнь. В Дубае нет фиксированных зарплат. Рекрутеры рисуют новичкам картины, где первый чек приходит через месяц. Реальность жестче: первая сделка может занять от 3 до 6 месяцев.

Плохо, если у вас нет финансовой подушки безопасности хотя бы на полгода жизни (покрывающей аренду, машину, питание и визу). Вы начинаете паниковать, хвататься за любые лиды и соглашаться на невыгодные условия.





Также новички совершают классическую ошибку, пытаясь продавать все: от студии в Deira до виллы на Palm Jumeirah. В результате они не могут сформировать экспертность, ведь работа без ниши - это труд в никуда. Невозможно знать законы, подводные камни и конъюнктуру цен одновременно во всех районах Дубая.





Многие приезжают с установкой «я могу продать что угодно». Но в Дубае это – лишь 20% успеха. Остальное: юриспруденция, знание процедур. Непонимание разницы между freehold и leasehold, процедуры получения NOC убивает сделки на финальной стадии.

Клиент может задать вопрос: «А что будет, если застройщик обанкротится?». Если вы не ответите, доверие будет потеряно. Опытный риэлтор в этот момент просто расскажет о DLD и защите средств в эскроу.





Антикризисный план: как дойти до первого чека?

Итак, как не пополнить статистику тех, кто не справился и дождаться своей первой сделки?





1. Примите реальность

Перестаньте считать деньги, которые вы еще не заработали. Составьте личный финансовый план на 6 месяцев вперед. Ваша задача в первую очередь продержаться и не уйти с рынка недвижимости. Поэтому стоит подготовиться как финансово, так и морально.





2. Станьте лучшим в одной локации

Выберите один район и изучите о нем все. Вы должны знать, на каком этаже в определенном ЖК лучший вид, в чем подвох сервис-сборов, какая школа рядом и когда запустят ближайшую станцию метро. Ваша цель: понимать локацию лучше, чем ее знает застройщик.





3. Инвестируйте в нетворкинг, а не в холодные звонки

В Дубае сделки часто происходят внутри комьюнити. Новички стесняются ходить на мероприятия, а зря. 30% своего времени тратьте на построение отношений с коллегами. Сплит-сделки (когда два агента делят комиссию) – это спасательный круг для начинающих.





4. Освойте язык финансов и юриспруденции (или возьмите в команду опытного профессионала)

Вы должны понимать, как работает ипотека для нерезидента, что включено в сервисный сбор и сколько составляет комиссия DLD.





Лайфхак на миллион. Найдите хорошего юриста или ипотечного брокера. Когда клиент задаст сложный вопрос, вы честно скажете: «Давайте мы привлечем моего партнера-специалиста для консультации». Это точно добавит бонусы к экспертности.





5. Начните консультировать

Ваша задача не продать квартиру, а решить проблему покупателя. Например, если вы видите, что клиенту нужен объект для флиппинга, не показывайте ему долгострои со сдачей через несколько лет. Честность формирует базу лояльных инвесторов, которые вернутся к вам снова и приведут друзей.





Вместо заключения

Первые три месяца работы риэлтором в Дубае – это не про деньги, а про стресс-тест. Рынок проверяет вас на прочность. Если вы сможете пережить этот период без сделок, но с приобретенными знаниями, связями и репутацией, город откроет перед вами двери.



