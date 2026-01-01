Tresora by Wadan

Описание

Эстетичный жилой комплекс в JVC для сбалансированной жизни. Современная архитектура, внимание к деталям и wellness-инфраструктура создают гармоничную среду, где одинаково удобно жить, работать и восстанавливаться. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых тонах представлены со встроенной техникой европейского бренда Bosch, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa. - Резиденты могут воспользоваться фирменным приложением The Wadan App со встроенным AI-ассистентом, выполняющим роль личного консьержа. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, студия пилатеса, лаунж-зоны на открытом воздухе возле бассейна, джакузи, водные горки для детей, ледяные ванны, терраса для барбекю, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до выставочного комплекса Expo 2020 займет 22 минуты, до международной ярмарки Global Village и парка развлечений IMG World of Adventures – 23 минуты. Чтобы добраться до района Palm Jumeirah, понадобится 35 минут. Dubai International Airport находится в 34 минутах пути.