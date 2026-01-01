Каталог
Tresora by Wadan

104/2, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Wadan Developments
Площадь
от 39 м² до 125 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 182 437 $от 2 388 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
182 437
4 675
1 спальня
62
258 679
4 156
2 спальни
125
299 523
2 388
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в JVC для сбалансированной жизни. Современная архитектура, внимание к деталям и wellness-инфраструктура создают гармоничную среду, где одинаково удобно жить, работать и восстанавливаться. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых тонах представлены со встроенной техникой европейского бренда Bosch, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa. - Резиденты могут воспользоваться фирменным приложением The Wadan App со встроенным AI-ассистентом, выполняющим роль личного консьержа. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, студия пилатеса, лаунж-зоны на открытом воздухе возле бассейна, джакузи, водные горки для детей, ледяные ванны, терраса для барбекю, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до выставочного комплекса Expo 2020 займет 22 минуты, до международной ярмарки Global Village и парка развлечений IMG World of Adventures – 23 минуты. Чтобы добраться до района Palm Jumeirah, понадобится 35 минут. Dubai International Airport находится в 34 минутах пути.

Локация

На карте
104/2, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа1 км
Магазин350 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
