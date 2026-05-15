Изменения в визовом законодательстве Дубая в 2026 году

В 2026 году Дубай продолжает активно реформировать визовую систему. Власти ОАЭ внедрили сразу несколько важных изменений, которые касаются туристических виз, резидентских программ, долгосрочного пребывания и получения ВНЖ через инвестиции в недвижимость.





Смягчение правил получения резидентской визы через недвижимость

Одним из самых обсуждаемых изменений стали более гибкие условия получения двухлетнего вида на жительство через покупку недвижимости.

Ранее минимальная стоимость объекта для оформления ВНЖ составляла 750 тысяч дирхамов ОАЭ. Теперь, если человек является единственным собственником объекта, он может подать заявку на двухлетнюю резидентскую визу вне зависимости от стоимости недвижимости.

Для объектов с несколькими владельцами сохраняется требование по минимальной доле — не менее 400 тысяч дирхамов на каждого инвестора.





Новые правила значительно расширяют возможности для иностранцев и делают рынок недвижимости Дубая еще более привлекательным для инвесторов и тех, кто рассматривает эмират для постоянного проживания.





Расширение возможностей Golden Visa

Власти ОАЭ также расширили преимущества для обладателей Golden Visa — десятилетней резидентской визы, предназначенной для инвесторов, предпринимателей, талантливых специалистов и представителей креативных индустрий.

Теперь владельцы Golden Visa получат доступ к консульским услугам за пределами страны. Ранее так могли делать только граждане ОАЭ. Нововведение направлено на повышение уровня поддержки резидентов во время поездок за рубеж.





Одновременно расширился список категорий, которые могут претендовать на «золотую визу». В него вошли:

специалисты в сфере цифровых технологий;

инфлюенсеры и создатели контента;

представители игровой индустрии;

преподаватели и медицинские работники;

участники гуманитарных и благотворительных инициатив;

экологические активисты и исследователи.





Новый тип въездных виз

Отдельным направлением стала экологическая инициатива Blue Visa. Это новая десятилетняя резидентская программа для людей, внесших значительный вклад в защиту окружающей среды.

Получить Blue Visa смогут:

экологи;

исследователи;

представители международных организаций;

лауреаты экологических премий;

участники глобальных климатических проектов.

Программа стала частью стратегии ОАЭ по развитию устойчивой экономики и укреплению международного имиджа страны как центра экологических инициатив.





Новые категории виз для специалистов

Правительство эмиратов также представили новые типы въездных виз для профессионалов в перспективных направлениях:

сфера искусственного интеллекта;

индустрия развлечений;

организация мероприятий;

круизный и яхтенный туризм.

Таким образом Дубай стремится привлечь высококвалифицированных специалистов и поддержать развитие быстрорастущих отраслей экономики.





Единая туристическая виза

Одним из самых ожидаемых проектов остается запуск единой туристической визы стран Персидского залива — GCC Grand Tours.

Новая система будет напоминать шенгенскую визу и позволит свободно перемещаться между шестью странами региона:

ОАЭ;

Саудовской Аравией;

Катаром;

Бахрейном;

Кувейтом;

Оманом.





Ожидается, что оформление визы будет полностью цифровым, а подать заявку можно будет через единую онлайн-платформу. Запуск проекта должен значительно упростить туристические поездки по Ближнему Востоку.





Цифровизация визовой системы

В 2026 году Дубай активно внедряет искусственный интеллект в государственные сервисы. Одним из главных нововведений стала платформа Salama — AI-сервис для продления и управления визами.

С ее помощью резиденты могут:

продлевать визы за несколько минут;

отменять резидентские разрешения;

получать ответы на миграционные вопросы;

управлять документами онлайн.

Цифровизация значительно ускоряет процесс взаимодействия с миграционными службами и снижает бюрократическую нагрузку.





Связь визовых услуг с другими государственными сервисами

Еще одно важное изменение — интеграция визовых сервисов с базой данных полиции Дубая.

Теперь при продлении резидентской визы система автоматически проверяет наличие неоплаченных дорожных штрафов. Если штрафы есть, резиденту предлагается погасить задолженность или оформить беспроцентную рассрочку перед завершением визовых процедур.

При этом наличие штрафов не блокирует продление визы автоматически, однако становится обязательным этапом проверки.





Новый этап миграционной политики Дубая

Изменения 2026 года показывают, что Дубай продолжает укреплять статус одного из главных международных центров для жизни, бизнеса и инвестиций.

С одной стороны, власти упрощают доступ к долгосрочному проживанию, расширяют программы резидентства и внедряют цифровые сервисы. С другой — усиливают контроль за соблюдением миграционных и административных правил.

Для инвесторов, предпринимателей, специалистов и туристов это означает больше возможностей для жизни и работы в ОАЭ, а для самого Дубая — дальнейшее укрепление позиций глобального делового и туристического хаба.