Creek Waters by Emaar

Шедевр современной архитектуры на берегу престижного района. Creek Waters — проект, где панорамные виды на лазурные воды и набережную сочетаются с продуманной инфраструктурой в пешей доступности. Комплекс станет частью масштабного сообщества, которое создано для семей с детьми, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Коллекция лотов включает студии, апартаменты с одной-четырьмя спальнями, таунхаусы с террасой на крыше и эксклюзивные пентхаусы-дуплексы с пятью спальнями и отдельным кабинетом. — Яркие интерьеры в стиле модерн выполнены в молочно-белой палитре с акцентами терракотовых, антрацитовых и мятных оттенков. Светлая крупная плитка, матовые фасады, мраморный фартук и столешница и черная техника дополняют дизайнерские решения. В гостиной и столовой — деревянные текстуры, лепестковые подвесы, арочные торшеры и ковры с этническими мотивами. — Резидентам будут доступны тренажерный зал, бассейн, детская игровая площадка, парк и сад для прогулок, а также зона для барбекю. — На подиуме расположены разнообразные пространства для отдыха и развлечений. В радиусе 5 минут — рестораны и кафе, яхт-клуб, лицензированные бары и фуд-траки, арт-инсталляции и скульптурная смотровая палуба. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Creek Island в составе Dubai Creek Harbour с выездом на удобные транспортные развязки и водным такси до центра мегаполиса. Добраться до AYA Universe, Creek Marina Yacht Club, Creek Park, Creek Harbour Public Viewing, Zabeel Palace, Dubai Festival City Mall, Bin Sougat Centre и Dubai Dolphinarium можно за 5-15 минут. Дорога до Dubai Water Canal, Downtown Dubai, DIFC, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Al Fahidi Historical Neighbourhood займет 20-30 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 12 минут.