Creek Waters by Emaar

Creek Waters, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 70 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 513 244 $от 7 298 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
80%
При передаче ключей
10%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70
513 244
7 298

Описание

Шедевр современной архитектуры на берегу престижного района. Creek Waters — проект, где панорамные виды на лазурные воды и набережную сочетаются с продуманной инфраструктурой в пешей доступности. Комплекс станет частью масштабного сообщества, которое создано для семей с детьми, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Коллекция лотов включает студии, апартаменты с одной-четырьмя спальнями, таунхаусы с террасой на крыше и эксклюзивные пентхаусы-дуплексы с пятью спальнями и отдельным кабинетом. — Яркие интерьеры в стиле модерн выполнены в молочно-белой палитре с акцентами терракотовых, антрацитовых и мятных оттенков. Светлая крупная плитка, матовые фасады, мраморный фартук и столешница и черная техника дополняют дизайнерские решения. В гостиной и столовой — деревянные текстуры, лепестковые подвесы, арочные торшеры и ковры с этническими мотивами. — Резидентам будут доступны тренажерный зал, бассейн, детская игровая площадка, парк и сад для прогулок, а также зона для барбекю. — На подиуме расположены разнообразные пространства для отдыха и развлечений. В радиусе 5 минут — рестораны и кафе, яхт-клуб, лицензированные бары и фуд-траки, арт-инсталляции и скульптурная смотровая палуба. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Creek Island в составе Dubai Creek Harbour с выездом на удобные транспортные развязки и водным такси до центра мегаполиса. Добраться до AYA Universe, Creek Marina Yacht Club, Creek Park, Creek Harbour Public Viewing, Zabeel Palace, Dubai Festival City Mall, Bin Sougat Centre и Dubai Dolphinarium можно за 5-15 минут. Дорога до Dubai Water Canal, Downtown Dubai, DIFC, Business Bay, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Al Fahidi Historical Neighbourhood займет 20-30 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 12 минут.

Локация

На карте
Creek Waters, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин750 м
Медицинский центр900 м
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Одна из самых известных и успешных девелоперских компаний в мире, которая отличается высоким качеством, продуманным дизайном и своевременной сдачей объектов.
Подробнее

