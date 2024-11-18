Описание

Eden House The Park – это жилой проект клубного формата, расположенный на набережной Dubai Water Canal в районе Jumeirah. Комплекс состоит из семи зданий низкой этажности и сочетает камерную атмосферу, современную архитектуру и сервис на уровне пятизвездочного отеля. Ключевые особенности: – Все резиденции представлены с открытыми планировками, большими балконами, просторными террасами, а также панорамными окнами и потолками высотой 2,8 м. – Для жителей предусмотрены три общественных бассейна и зоны для семейного отдыха, полностью оборудованные фитнес-пространства, а также спа-зона Eden House Wellness с процедурами по уходу за телом, саунами и парными. – В комплексе обеспечена круглосуточная охрана 24/7 с постоянным присутствием службы безопасности и системой видеонаблюдения. Доступ в здания и на территорию осуществляется через контролируемые входные группы. Преимущества расположения Непосредственная близость к Sheikh Zayed Road обеспечивает удобное и быстрое сообщение с ключевыми районами Дубая. В шаговой доступности находятся пляжи Jumeirah и Kite Beach, а также City Walk и другие культурные и деловые центры города. До Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 10 минут, дорога до DIFC занимает около 15-16 минут, а до международного аэропорта Dubai International Airport (DXB) – 18 минут на автомобиле.