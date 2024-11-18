Каталог
Eden House The Park

31, 55 Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 167 м² до 743 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 1 929 948 $от 9 827 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.8 м
Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
Спутниковое ТВЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
167 – 181
1 929 948 – 2 296 062
11 537 – 12 652
3 спальни
208 – 246
2 050 607 – 2 738 736
9 827 – 11 129
4 спальни
339
4 697 735
13 819
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Eden House The Park – это жилой проект клубного формата, расположенный на набережной Dubai Water Canal в районе Jumeirah. Комплекс состоит из семи зданий низкой этажности и сочетает камерную атмосферу, современную архитектуру и сервис на уровне пятизвездочного отеля. Ключевые особенности: – Все резиденции представлены с открытыми планировками, большими балконами, просторными террасами, а также панорамными окнами и потолками высотой 2,8 м. – Для жителей предусмотрены три общественных бассейна и зоны для семейного отдыха, полностью оборудованные фитнес-пространства, а также спа-зона Eden House Wellness с процедурами по уходу за телом, саунами и парными. – В комплексе обеспечена круглосуточная охрана 24/7 с постоянным присутствием службы безопасности и системой видеонаблюдения. Доступ в здания и на территорию осуществляется через контролируемые входные группы. Преимущества расположения Непосредственная близость к Sheikh Zayed Road обеспечивает удобное и быстрое сообщение с ключевыми районами Дубая. В шаговой доступности находятся пляжи Jumeirah и Kite Beach, а также City Walk и другие культурные и деловые центры города. До Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 10 минут, дорога до DIFC занимает около 15-16 минут, а до международного аэропорта Dubai International Airport (DXB) – 18 минут на автомобиле.

Локация

На карте
31, 55 Street, Al Wasl, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море3 км
Школа300 м
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Метро2 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса

