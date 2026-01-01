Celeste by HRE

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в одном из самых атмосферных районов города — Al Jaddaf Waterfront. Celeste — это 44 продуманные резиденции с панорамными видами на побережье канала Хор-Дубай. Проект идеально подойдет для экспатов, семей с детьми и тех, кто ценит приватность, комфорт и ощущение спокойствия в самом сердце мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светлой нейтральной палитре с использованием бежевых, кремовых и молочных оттенков. Открытые планировки органично дополнены плавными переходами между зонами. Стены украшены глянцевыми панелями с геометрическими вставками, полы — из дерева и керамогранита. — Коллекция лотов оборудована передовой системой «Умный дом» для удобного управления электроникой и ключами доступа. — На территории предусмотрены бассейн, фитнес-зал, студия йоги, внутренние дворики с ландшафтными садами и тенистыми аллеями, лобби и детская площадка. Преимущества расположения Клубный дом расположен в развитом комьюнити Al Jaddaf Waterfront с удобной транспортной доступностью. Путь до станции метро Al Jaddaf, Jameel Arts Centre, Dubai Creek Golf & Yacht Club, Mohammed Bin Rashid Library и Palazzo Versace Dubai составит 5–10 минут. Добраться до Souk Al Seef, Creek Harbour, Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera, Business Bay, DIFC и Dubai Design District можно за 15–20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 7 минут.