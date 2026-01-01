Каталог
Celeste by HRE

Al Nokhadha Building, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
HRE Development LLC
Площадь
от 62 м² до 186 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 419 141 $от 5 905 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Кол-во машиномест44

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
62 – 102
419 141 – 641 304
6 287 – 6 723
2 спальни
106 – 137
652 330 – 812 418
5 905 – 6 127
3 спальни
186
1 160 091
6 234
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в одном из самых атмосферных районов города — Al Jaddaf Waterfront. Celeste — это 44 продуманные резиденции с панорамными видами на побережье канала Хор-Дубай. Проект идеально подойдет для экспатов, семей с детьми и тех, кто ценит приватность, комфорт и ощущение спокойствия в самом сердце мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светлой нейтральной палитре с использованием бежевых, кремовых и молочных оттенков. Открытые планировки органично дополнены плавными переходами между зонами. Стены украшены глянцевыми панелями с геометрическими вставками, полы — из дерева и керамогранита. — Коллекция лотов оборудована передовой системой «Умный дом» для удобного управления электроникой и ключами доступа. — На территории предусмотрены бассейн, фитнес-зал, студия йоги, внутренние дворики с ландшафтными садами и тенистыми аллеями, лобби и детская площадка. Преимущества расположения Клубный дом расположен в развитом комьюнити Al Jaddaf Waterfront с удобной транспортной доступностью. Путь до станции метро Al Jaddaf, Jameel Arts Centre, Dubai Creek Golf & Yacht Club, Mohammed Bin Rashid Library и Palazzo Versace Dubai составит 5–10 минут. Добраться до Souk Al Seef, Creek Harbour, Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera, Business Bay, DIFC и Dubai Design District можно за 15–20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 7 минут.

Локация

На карте
Al Nokhadha Building, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт86 м
Море220 м
Школа3 км
Магазин290 м
Медицинский центр400 м
Метро750 м
Аэропорт4 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
