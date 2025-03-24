Palm Beach Towers

Описание

Современный проект в одном из самых перспективных районов у подножья культового острова Palm Jumeirah. Наслаждайтесь завораживающими видами на Персидский залив, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai и окружающую среду. Комплекс состоит из трех башен, каждая из которых включает апартаменты с 1-3 спальнями и просторными балконами. Во всех лотах установлена дизайнерская мебель от итальянского бренда B&B Italia. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: infinity-бассейн с зоной отдыха, тренажерный зал, спортивные и детские площадки, смотровая площадка, площадка для йоги и медитации, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, беговые дорожки, частный пляж и парк. В 5-10 минутах находятся торговые центры Golden Mile Galleria, Nakheel Mall и Marinascape Mall, а также школы The International School of Choueifat, Lotus Educational Institute FZ-LLC. До главных районов Business Bay и Downtown Dubai можно доехать за 20-25 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от автодороги King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street и Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных точек Дубая. В 25 минутах находится аэропорт Dubai International Airport. Близость к пляжу В 20 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Вблизи достопримечательностей Новый проект расположен в центре известных достопримечательностей города. За 5-15 минут можно доехать до смотровой площадки The View, отеля Burj Al Arab, колеса обозрения Ain Dubai, аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.