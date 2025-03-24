Каталог
Palm Beach Towers

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 36/4
  1. Интерьер
Застройщик
Nakheel Properties
Площадь
от 108 м² до 1412 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 129 693 $

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    15%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2017
Виды отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов1
Этажность51
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Высота здания205 м
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
108
1 129 693 – 1 162 369
10 411 – 10 703
4 спальни
1412
16 557 871
11 724

Описание

Современный проект в одном из самых перспективных районов у подножья культового острова Palm Jumeirah. Наслаждайтесь завораживающими видами на Персидский залив, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai и окружающую среду. Комплекс состоит из трех башен, каждая из которых включает апартаменты с 1-3 спальнями и просторными балконами. Во всех лотах установлена дизайнерская мебель от итальянского бренда B&B Italia. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: infinity-бассейн с зоной отдыха, тренажерный зал, спортивные и детские площадки, смотровая площадка, площадка для йоги и медитации, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, беговые дорожки, частный пляж и парк. В 5-10 минутах находятся торговые центры Golden Mile Galleria, Nakheel Mall и Marinascape Mall, а также школы The International School of Choueifat, Lotus Educational Institute FZ-LLC. До главных районов Business Bay и Downtown Dubai можно доехать за 20-25 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от автодороги King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street и Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных точек Дубая. В 25 минутах находится аэропорт Dubai International Airport. Близость к пляжу В 20 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Вблизи достопримечательностей Новый проект расположен в центре известных достопримечательностей города. За 5-15 минут можно доехать до смотровой площадки The View, отеля Burj Al Arab, колеса обозрения Ain Dubai, аквапарка Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 36/4

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Море300 м
Школа2 км
Магазин400 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Nakheel Properties

Nakheel Properties

Компания развивается на рынке недвижимости с 2000 г. и за это время внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика — производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни с высоким уровнем комфорта.
Подробнее

