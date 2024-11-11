Ghost by Binghatti

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jaddaf. Гармония архитектуры апарт-комплекса Binghatti Ghost, уникальное расположение и сервис мирового класса создают неповторимую атмосферу роскоши и уюта. Почувствуйте изысканность и спокойствие в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка светлых натуральных оттенков в классическом стиле. - Панорамные окна и высокие потолки обеспечивают обилие естественного освещения и воздушность жилого пространства. - Для безопасности резидентов каждый лот оборудован высокотехнологичной системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. Инфраструктура района Al Jaddaf – один из самых крупных районов Дубая. В сообществе очень развита транспортная система, которая позволяет легко добраться до любой точки города. Здесь есть все, что необходимо для комфортного проживания: развлекательные и торговые центры, рестораны и кафе. Также доступны объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных автомагистралей AL Khalil Road. Дорога до Burj Khalifa, Dubai Opera и Meydan Racecourse займет 17 минут, до Dubai Mall – 15 минут, до Dubai Frame – 9 минут. Путь до Museum of the Future составит 14 минут, до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary – 4 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах.