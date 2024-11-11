Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовGhost by Binghatti

Ghost by Binghatti

Binghatti Gateway, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 119 м² до 227 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 578 624 $от 4 559 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
119 – 131
578 624 – 708 815
4 840 – 5 399
3 спальни
148 – 227
867 937 – 1 038 631
4 559 – 5 829
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jaddaf. Гармония архитектуры апарт-комплекса Binghatti Ghost, уникальное расположение и сервис мирового класса создают неповторимую атмосферу роскоши и уюта. Почувствуйте изысканность и спокойствие в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка светлых натуральных оттенков в классическом стиле. - Панорамные окна и высокие потолки обеспечивают обилие естественного освещения и воздушность жилого пространства. - Для безопасности резидентов каждый лот оборудован высокотехнологичной системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. Инфраструктура района Al Jaddaf – один из самых крупных районов Дубая. В сообществе очень развита транспортная система, которая позволяет легко добраться до любой точки города. Здесь есть все, что необходимо для комфортного проживания: развлекательные и торговые центры, рестораны и кафе. Также доступны объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных автомагистралей AL Khalil Road. Дорога до Burj Khalifa, Dubai Opera и Meydan Racecourse займет 17 минут, до Dubai Mall – 15 минут, до Dubai Frame – 9 минут. Путь до Museum of the Future составит 14 минут, до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary – 4 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах.

Локация

На карте
Binghatti Gateway, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
Item 1 of 2
Каталог