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ГлавнаяЖилые комплексыBinghatti Ghost

Binghatti Ghost

Binghatti Gateway, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 32 м² до 227 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 944 444 AEDот 14 644 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность27
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
32 – 66
944 444 – 1 221 875
18 413 – 29 204
1 спальня
81 – 85
1 583 124 – 1 636 249
19 203 – 19 518
2 спальни
131 – 140
2 688 124
19 180 – 20 476
3 спальни
176 – 227
3 272 499 – 3 336 249
14 644 – 18 510

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jaddaf. Гармония архитектуры апарт-комплекса Binghatti Ghost, уникальное расположение и сервис мирового класса создают неповторимую атмосферу роскоши и уюта. Почувствуйте изысканность и спокойствие в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка светлых натуральных оттенков в классическом стиле. - Панорамные окна и высокие потолки обеспечивают обилие естественного освещения и воздушность жилого пространства. - Для безопасности резидентов каждый лот оборудован высокотехнологичной системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. Инфраструктура района Al Jaddaf – один из самых крупных районов Дубая. В сообществе очень развита транспортная система, которая позволяет легко добраться до любой точки города. Здесь есть все, что необходимо для комфортного проживания: развлекательные и торговые центры, рестораны и кафе. Также доступны объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных автомагистралей AL Khalil Road. Дорога до Burj Khalifa, Dubai Opera и Meydan Racecourse займет 17 минут, до Dubai Mall – 15 минут, до Dubai Frame – 9 минут. Путь до Museum of the Future составит 14 минут, до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary – 4 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах.

Инфраструктура

На карте
Binghatti Gateway, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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