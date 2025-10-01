Pelagos Residences by IGO

Описание

Элитная жилая башня в районе Dubai Marina. Великолепная архитектура клубного дома Pelagos Residences и функциональные планировки задают новый стандарт жизни. Сочетание захватывающих видов на залив и современных удобств создают неповторимую атмосферу комфорта и роскоши. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с отделкой качественными материалами светлых оттенков, системой «Умный дом», встроенной техникой от европейских брендов и гардеробными. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, бассейн, лаунж-зона на открытом воздухе, многоцелевое помещение для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street. Время в пути до Dubai Marina Mall составит 5 минут, до Palm Jumeirah – 10 минут, до Burj Al Arab – 15 минут. Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 22 минуты.