Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовPelagos Residences by IGO

Pelagos Residences by IGO

My Tower, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 42 м² до 141 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 457 456 $от 6 962 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
18 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.15 м
Количество корпусов1
Этажность41
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42
457 456
10 681
2 спальни
138 – 141
964 456 – 1 116 390
6 962 – 7 875
Брошюра проекта

Описание

Элитная жилая башня в районе Dubai Marina. Великолепная архитектура клубного дома Pelagos Residences и функциональные планировки задают новый стандарт жизни. Сочетание захватывающих видов на залив и современных удобств создают неповторимую атмосферу комфорта и роскоши. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с отделкой качественными материалами светлых оттенков, системой «Умный дом», встроенной техникой от европейских брендов и гардеробными. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, бассейн, лаунж-зона на открытом воздухе, многоцелевое помещение для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street. Время в пути до Dubai Marina Mall составит 5 минут, до Palm Jumeirah – 10 минут, до Burj Al Arab – 15 минут. Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 22 минуты.

Локация

На карте
My Tower, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Море200 м
Школа1 км
Магазин900 м
Медицинский центр210 м
Метро2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Новости

  1. Топ-5 популярных районов в Дубае 2025
    Топ-5 популярных районов в Дубае 202512.10.2025
  2. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
Item 1 of 2
Каталог