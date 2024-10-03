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Pelagos Residences by IGO

My Tower, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Invest Group Overseas (IGO)
Площадь
от 138 м² до 141 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 3 185 106 AEDот 22 989 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
10%
После передачи
40%
Период рассрочки
18 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность41
Высота потолков3.15 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
138 – 141
3 185 106 – 3 475 749
22 989 – 24 520
Брошюра проекта

Описание

Элитная жилая башня в районе Dubai Marina. Великолепная архитектура клубного дома Pelagos Residences и функциональные планировки задают новый стандарт жизни. Сочетание захватывающих видов на залив и современные удобства создают неповторимую атмосферу комфорта и роскоши. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с отделкой качественными материалами светлых оттенков, системой «Умный дом», встроенной техникой от европейских брендов и гардеробными. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, бассейн, лаунж-зона на открытом воздухе, многоцелевое помещение для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street. Время в пути до Dubai Marina Mall составит 5 минут, до Palm Jumeirah – 10 минут, до Burj Al Arab – 15 минут. Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 22 минуты.

Локация

На карте
My Tower, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Море200 м
Средняя школа1 км
Магазин900 м
Медицинский центр210 м
Метро2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
  • Набережная

Новости о проекте

  1. Где купить квартиру в Дубае, чтобы пляж был в 5 минутах ходьбы
    Где купить квартиру в Дубае, чтобы пляж был в 5 минутах ходьбы03.10.2024
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