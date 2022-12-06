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Главная - Жилые комплексы - Oceanz

Oceanz

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 111 м² до 175 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена2 900 000 AED
от 2 900 000 AED
от 22 425 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%290 000 AED
При оформлении договора
4%116000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%1 595 000 AED
После передачи
35%1 015 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 900 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
Дополнительно
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Библиотека

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин3 км
Медицинский центр3 км
Море50 м

Описание

Два современных небоскреба в районе Dubai Maritime City. Наслаждайтесь беспрецедентной роскошью жизни на берегу моря и откройте для себя курортный стиль жизни с эксклюзивным дизайном. На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями, президентские студии, люксы и прибрежные виллы с готовой отделкой и мебелью. Некоторые лоты сдаются с частными бассейнами.

Развитая инфраструктура комплекса открывает дополнительные возможности для жизни и отдыха: infinity-бассейн, оздоровительный клуб, бизнес-лаунж, спортивные и детские площадки, кафе, библиотека и театр. В пределах 5-10 минут на автомобиле находятся рестораны Flat12, Tyler's Tavern и Fishtails, больницы International Modern Hospital и Aster Hospital, детский сад Little Diamond Nursery, школа New Academy School, магазин Nesto Hypermarket Al Mina. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи главной автотрассы Дубая — Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций города. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Качественная отделка Все апартаменты отличаются качественной отделкой морских оттенков от Tonino Lamborghini Casa. В интерьере используют мебельный гарнитур с отсылкой к высокоскоростным автокарам, что передает неповторимый дух роскоши и эстетики. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
111 - 133
2 900 000 - 3 160 000
22 425 - 28 416
3 спальни
175 - 175
4 100 000 - 4 100 000
23 313 - 23 313

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06