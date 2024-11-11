Hills by Binghatti

Описание

Футуристические формы в ослепительном блеске огней большого города. Эксклюзивный жилой комплекс Binghatti Hills в Dubai Science Park — символ роскоши и эстетики, в котором переплетаются безмятежность и функциональность. Близость к городскому центру прекрасно дополнена уютом загородной жизни и комфортным сообществом. Ключевые особенности — Клубный дом оснащен премиальными удобствами мирового класса: амфитеатр, искусственное озеро для плавания, дзен сады, парковая зона, спортивные залы, падел-корт, соккер-площадки, spa-салон. — Благодаря продуманной планировке с террас Binghatti Hills открывается панорамный вид на район Al Barsha South, полный зеленых пейзажей и урбанистических архитектурных шедевров. На нескольких этажах представлены лоты с личными бассейнами и джакузи. — Мягкие линии изумрудных холмов, природные мотивы и естественные цвета пронизывают дизайн общих пространств и апартаментов. Внутренняя отделка выполнена в кремовых, льняных и медовых оттенках с использованием светлого дерева. Инфраструктура района Dubai Science Park — стремительно развивающееся сообщество с благоприятной средой для специалистов технических и биологических профессий, развития бизнеса и инноваций. На территории района расположены: школы Safa Community School, Brighton College и Gems Founders School, госпиталь Mediclinic Parkview Hospital, торговый центр My City Centre Al Barsha. Башня Binghatti Hills окружена достопримечательностями и парками: Dubai Butterfly Garden, Dubai Miracle Garden и Al Barsha lake. Преимущества расположения Выезды на Um Suqeim Road и E311 MBZ Road делает транспортное сообщение максимально удобным. До района Dubai Sports City и Trump International Golf Club дорога займет 8 минут, до крупного торгового центра Al Barsha Mall — 15 минут, до популярных пляжей Palm Jumeirah — 20 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно добраться за 25 минут.