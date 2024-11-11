Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовHills by Binghatti

Hills by Binghatti

2/2, Umm Suqeim Street, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 10
1 / 10
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 125 м² до 156 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 661 674 $от 4 604 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
30%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов2
Этажность46
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
125 – 156
661 674 – 718 257
4 604 – 5 292
Брошюра проекта

Описание

Футуристические формы в ослепительном блеске огней большого города. Эксклюзивный жилой комплекс Binghatti Hills в Dubai Science Park — символ роскоши и эстетики, в котором переплетаются безмятежность и функциональность. Близость к городскому центру прекрасно дополнена уютом загородной жизни и комфортным сообществом. Ключевые особенности — Клубный дом оснащен премиальными удобствами мирового класса: амфитеатр, искусственное озеро для плавания, дзен сады, парковая зона, спортивные залы, падел-корт, соккер-площадки, spa-салон. — Благодаря продуманной планировке с террас Binghatti Hills открывается панорамный вид на район Al Barsha South, полный зеленых пейзажей и урбанистических архитектурных шедевров. На нескольких этажах представлены лоты с личными бассейнами и джакузи. — Мягкие линии изумрудных холмов, природные мотивы и естественные цвета пронизывают дизайн общих пространств и апартаментов. Внутренняя отделка выполнена в кремовых, льняных и медовых оттенках с использованием светлого дерева. Инфраструктура района Dubai Science Park — стремительно развивающееся сообщество с благоприятной средой для специалистов технических и биологических профессий, развития бизнеса и инноваций. На территории района расположены: школы Safa Community School, Brighton College и Gems Founders School, госпиталь Mediclinic Parkview Hospital, торговый центр My City Centre Al Barsha. Башня Binghatti Hills окружена достопримечательностями и парками: Dubai Butterfly Garden, Dubai Miracle Garden и Al Barsha lake. Преимущества расположения Выезды на Um Suqeim Road и E311 MBZ Road делает транспортное сообщение максимально удобным. До района Dubai Sports City и Trump International Golf Club дорога займет 8 минут, до крупного торгового центра Al Barsha Mall — 15 минут, до популярных пляжей Palm Jumeirah — 20 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно добраться за 25 минут.

Локация

На карте
2/2, Umm Suqeim Street, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Видеообзоры

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
Item 1 of 2
Каталог