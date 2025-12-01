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Главная - Жилые комплексы - 99 Parkplace by Tabeer

99 Parkplace by Tabeer

104/2, 16 Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Застройщик
Tabeer Development
Площадь
от 48 м² до 199 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 715 099 AEDот 9 508 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%71 510 AED
При оформлении договора
4%28604 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%357 550 AED
При передаче
40%286 040 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
48
715 099
14 860
1 спальня
68 - 87
950 099 - 1 125 099
12 832 - 13 876
2 спальни
119 - 199
1 499 099 - 1 899 099
9 508 - 12 497

Описание

Амбициозный проект в самом сердце Jumeirah Village Circle. Уникальная шестиэтажная башня 99 Parkplace располагается в тихом и экологически чистом районе, где близость к деловым центрам идеально сочетается с загородным комфортом и уютом. Изысканная коллекция из 99 апартаментов, в которой каждый найдет подходящий вариант: от студий до двухкомнатных квартир с личным бассейном. Ключевые особенности — Продуманный стиль и внимание к мелочам: дизайнерские интерьеры, полностью оборудованные кухни с премиальной бытовой техникой. Система «умный дом» обеспечивает исключительные удобства мирового класса. — Разнообразные развлечения на территории жилого комплекса: взрослый и детский бассейны, джакузи, кинотеатр под открытым небом, игровые пространства для детей и зона барбекю, спортивный зал. — В 99 Parkplace создан эксклюзивный дизайн для любых запросов: просторные гостиные, частный бассейн, приватная терраса или небольшая студия с балконом и видом на внутреннюю парковую зону. Индивидуальность лотов позволяет выбрать подходящую планировку апартаментов среди множества вариантов. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) — автономная среда, где представлены все современные возможности города в окружении зеленых садов. В радиусе 5-15 минут находятся важные учреждения социальной инфраструктуры: медицинские центры Aster Clinic и Life Medical Center, торговые галереи Circle Mall и Dubai Hills Mall, школы и детские сады Chubby Cheeks Nursery и JSS International School. Для любителей гольфа на прилегающей к району территории располагаются гольф-клубы в классическом и современном стиле: Jumeirah Golf Estates, The Els Club, Trump International Golf Club. Преимущества расположения Благодаря выездам на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road комплекс имеет сообщение с ключевыми районами Дубая: Dubai Marina, Jebel Ali, MBR City, Madinat al Maktoum, DubaiLand. Поездка до каждой из этих локаций займет 15-30 минут. Чтобы добраться до Al Maktoum International Airport, потребуется 35 минут.

Инфраструктура

На карте
104/2, 16 Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей