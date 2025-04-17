Каталог
Oceanz

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06
  Интерьер
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 69 м² до 85 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 541 320 $от 7 000 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
55%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 85
541 320 – 594 962
7 000 – 7 845

Описание

Два современных небоскреба в районе Dubai Maritime City. Наслаждайтесь беспрецедентной роскошью жизни на берегу моря и откройте для себя курортный стиль жизни с эксклюзивным дизайном. На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями, президентские студии, люксы и прибрежные виллы с готовой отделкой и мебелью. Некоторые лоты сдаются с частными бассейнами. Развитая инфраструктура комплекса открывает дополнительные возможности для жизни и отдыха: infinity-бассейн, оздоровительный клуб, бизнес-лаунж, спортивные и детские площадки, кафе, библиотека и театр. В пределах 5-10 минут на автомобиле находятся рестораны Flat12, Tyler's Tavern и Fishtails, больницы International Modern Hospital и Aster Hospital, детский сад Little Diamond Nursery, школа New Academy School, магазин Nesto Hypermarket Al Mina. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи главной автотрассы Дубая — Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций города. До международного аэропорта Dubai International Airport можно доехать за 20 минут. Качественная отделка Все апартаменты отличаются качественной отделкой морских оттенков от Tonino Lamborghini Casa. В интерьере используют мебельный гарнитур с отсылкой к высокоскоростным автокарам, что передает неповторимый дух роскоши и эстетики. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS06

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Школа3 км
Магазин3 км
Медицинский центр3 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

