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Главная - Жилые комплексы - Dubai Harbour Residences by H&H

Dubai Harbour Residences by H&H

99/12, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 98 м² до 466 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 3 883 523 AEDот 34 669 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%776 705 AED
При оформлении договора
4%155 341 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%1 553 409 AED
При передаче
40%1 553 409 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Старт продаж4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
98
3 883 523 - 4 367 136
39 473 - 44 389
2 спальни
198
7 129 748 - 8 015 889
35 980 - 40 433
3 спальни
244 - 245
8 493 379 - 9 547 014
34 669 - 38 955
4 спальни
465 - 466
21 743 373 - 25 634 208
46 669 - 55 009

Описание

Элегантный жилой комплекс от архитектурного бюро Nikken Sekkei на берегу Персидского залива. Dubai Harbour Residence предлагает эксклюзивный образ жизни в самом сердце района Dubai Harbour. Современные формы и просторные террасы создают ощущение парения над водой, обеспечивая неповторимый прибрежный образ жизни. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена в глубоких синих и белоснежных тонах. Панорамные окна, высокие потолки и балконы во всех лотах. - На территории жилого комплекса доступны: infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, оздоровительный центр, сауна, салон красоты, частный пляж. - Для всех резидентов предоставляется доступ к частному пляжу и кафе на территории. Инфраструктура района Dubai Harbour — самая большая гавань между известными островами Bluewaters и Palm Jumeirah. Здесь преобладает находится современный круизный терминал площадью 120 000 кв.м. В течение 10-15 минут можно добраться до школ Jumeirah International Nurseries, Redwood Montessori Nursery, School of Arts and Science, до медицинских клиник King’s Marina Medical Centre, Dubai Marina Clinics, Medcare Medical Centre и торговых центров Nakheel Mall, Trident Grand Mall, Park Central LLC. Особенности расположения Новый автомобильный мост Dubai Harbour Bridge обеспечивает выезд на основную магистраль эмирата Sheikh Zayed Road. Дорога до основных достопримечательностей — Jumeirah Mosque, Museum of the Future, Dubai Frame, Burj Khalifa — займет 25 минут. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
99/12, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр900 м
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Салон красоты
  • Лобби для гостей
  • Терраса