Luma Park Views by TownX

15/1, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
TownX Real Estate Development
Площадь
от 74 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 380 395 $от 5 095 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При передаче ключей
80%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов1
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
74 – 81
380 395 – 440 844
5 095 – 5 395
2 спальни
115 – 126
680 463 – 707 692
5 600 – 5 913
3 спальни
121 – 158
734 922 – 1 007 216
6 060 – 6 335
Брошюра проекта

Описание

Тихая гавань в самом сердце района JVC. Современный жилой комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит городскую инфраструктуру, но стремится жить в гармонии с природой. Отсюда легко добираться до основных мест и достопримечательностей города, а в шаговой доступности для резидентов – огромные парки для прогулок и активного отдыха. Ключевые особенности — Архитектура комплекса сочетает в себе современную эстетику и функциональный дизайн. — Пространства спроектированы таким образом, чтобы увеличить жилую площадь и обеспечить комфорт. — Застройщик предлагает лоты с чистовой отделкой под ключ и оборудованной кухней. — Апартаменты дополнены балконами, с которых открывается прекрасный вид на зеленые парки и городскую панораму. — Развитая внутренняя инфраструктура: тренажерные залы для мужчин и женщин, несколько бассейнов, ландшафтные сады, детская игровая площадка, кафе, зона для барбекю. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle может похвастаться обилием зелени и живописных парков, что делает этот район желанным местом для жизни и отдыха. В JVC идеально развита инфраструктура: рядом находятся парки JVC Castle Park, JVC Community Park, Silder Park, медицинские учреждения Erudio Nursery, школа JSS International School, детский сад Chubby Cheeks и др. Преимущество расположения Благодаря двум основным магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road, расположенным в нескольких минутах от комплекса, на автомобиле до центра Дубая можно добраться за 20 минут. Расстояние до Dubai Marina составит 10 минут, а до Palm Jumeirah – 12. Для того чтобы доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport, понадобится около 25 минут.

Локация

На карте
15/1, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро16 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон

Каталог