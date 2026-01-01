Luma Park Views by TownX

Описание

Тихая гавань в самом сердце района JVC. Современный жилой комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит городскую инфраструктуру, но стремится жить в гармонии с природой. Отсюда легко добираться до основных мест и достопримечательностей города, а в шаговой доступности для резидентов – огромные парки для прогулок и активного отдыха. Ключевые особенности — Архитектура комплекса сочетает в себе современную эстетику и функциональный дизайн. — Пространства спроектированы таким образом, чтобы увеличить жилую площадь и обеспечить комфорт. — Застройщик предлагает лоты с чистовой отделкой под ключ и оборудованной кухней. — Апартаменты дополнены балконами, с которых открывается прекрасный вид на зеленые парки и городскую панораму. — Развитая внутренняя инфраструктура: тренажерные залы для мужчин и женщин, несколько бассейнов, ландшафтные сады, детская игровая площадка, кафе, зона для барбекю. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle может похвастаться обилием зелени и живописных парков, что делает этот район желанным местом для жизни и отдыха. В JVC идеально развита инфраструктура: рядом находятся парки JVC Castle Park, JVC Community Park, Silder Park, медицинские учреждения Erudio Nursery, школа JSS International School, детский сад Chubby Cheeks и др. Преимущество расположения Благодаря двум основным магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road, расположенным в нескольких минутах от комплекса, на автомобиле до центра Дубая можно добраться за 20 минут. Расстояние до Dubai Marina составит 10 минут, а до Palm Jumeirah – 12. Для того чтобы доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport, понадобится около 25 минут.