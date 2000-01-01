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Главная - Жилые комплексы - Luma Park Views by TownX

Luma Park Views by TownX

15/1, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
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Застройщик
TownX Real Estate Development
Площадь
от 74 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 090 647 AEDот 10 689 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%218 129 AED
При оформлении договора
4%43626 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%436 259 AED
При передаче
40%436 259 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов1
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 116
1 090 647 - 1 623 196
13 993 - 14 721
2 спальни
115
1 651 449
14 351
3 спальни
121 - 158
1 699 378 - 2 488 993
10 689 - 20 460

Описание

Тихая гавань в самом сердце района JVC. Современный жилой комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит городскую инфраструктуру, но стремится жить в гармонии с природой. Отсюда легко добираться до основных мест и достопримечательностей города, а в шаговой доступности для резидентов – огромные парки для прогулок и активного отдыха. Ключевые особенности — Архитектура комплекса сочетает в себе современную эстетику и функциональный дизайн. — Пространства спроектированы таким образом, чтобы увеличить жилую площадь и обеспечить комфорт. — Застройщик предлагает лоты с чистовой отделкой под ключ и оборудованной кухней. — Апартаменты дополнены балконами, с которых открывается прекрасный вид на зеленые парки и городскую панораму. — Развитая внутренняя инфраструктура: тренажерные залы для мужчин и женщин, несколько бассейнов, ландшафтные сады, детская игровая площадка, кафе, зона для барбекю. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle может похвастаться обилием зелени и живописных парков, что делает этот район желанным местом для жизни и отдыха. В JVC идеально развита инфраструктура: рядом находятся парки JVC Castle Park, JVC Community Park, Silder Park, медицинские учреждения Erudio Nursery, школа JSS International School, детский сад Chubby Cheeks и др. Преимущество расположения Благодаря двум основным магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road, расположенным в нескольких минутах от комплекса, на автомобиле до центра Дубая можно добраться за 20 минут. Расстояние до Dubai Marina составит 10 минут, а до Palm Jumeirah – 12. Для того чтобы доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport, понадобится около 25 минут.

Инфраструктура

На карте
15/1, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море13 км
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро16 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон