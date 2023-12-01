ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - DaVinci Tower by Pagani

DaVinci Tower by Pagani

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикDar Al Arkan
Площадьот 79 м² до 425 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена4 429 650 AED
от 4 429 650 AED
от 39 227 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%885 930 AED
При оформлении договора
4%177186 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%885 930 AED
При передаче
20%885 930 AED
После передачи
40%1 771 860 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2023
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 4 429 650 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 5
  • Грузовой лифт
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт29 м
Средняя школа4 км
Магазин850 м
Медицинский центр2 км

Описание

Эксклюзивный проект под брендом известного производителя гиперкаров Pagani Automobili вблизи Dubai Water Canal. Живите в престижном районе и наслаждайтесь захватывающими видами на набережную, Downtown Dubai и Burj Khalifa.

На выбор представлено 80 апартаментов с 2-4 спальнями, дуплексами с 3-4 спальнями и роскошный пентхаус. Все лоты с просторными балконами, террасой с бассейном и местами для отдыха. Планировками предусмотрены прихожая, холл, большая гостиная-столовая, кухня, комната для персонала, прачечная, гостевой санузел. В пентхаусе предусмотрен рабочий кабинет, библиотека и бильярдная. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн с зонами отдыха и джакузи, спортивный зал, парные и сауны, игровая зона, ландшафтные сады, торговые точки, консьерж-сервис. В 5-10 минутах на автомобиле находятся супермаркеты FRESH LAYA MINIMART LLC и Choithrams Bay Square, аптека LIFE Pharmacy - Bay Square, ландшафтные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, яхт-клуб JPS Yachts & Boats Rental Dubai, пристань D-Marin Business Bay Marina. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. В пределах 10 минут ходьбы находится несколько автобусных остановок. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен под руководством QHC Architects & Engineers LLC. Здание является настоящим воплощением современного итальянского дизайна. Каждая деталь здесь продумана до мелочей, что создает уникальное ощущение пребывания в шедевре. Качественная отделка Спальни оснащены встроенными шкафами и гардеробной. Установлена бытовая техника, духовые шкафы, индукционные варочные панели, вытяжки, холодильники, микроволновые печи, мини-бары для напитков, посудомоечные и стиральные машины Miele, Bosch Premium Line. В ванной комнате сантехника Kohler, Duravit и Geberit. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
79 - 113
4 429 650 - 5 266 023
46 282 - 55 972
2 спальни
172 - 214
7 195 350 - 9 440 170
39 227 - 48 754
3 спальни
256 - 258
11 745 583 - 12 046 765
45 728 - 46 680
4 спальни
260 - 268
12 293 529 - 15 103 432
46 232 - 56 151

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25