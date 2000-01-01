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Главная - Жилые комплексы - Hatimi Residences by Fakhruddin Properties

Hatimi Residences by Fakhruddin Properties

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 12
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Fakhruddin Properties
Площадь
от 78 м² до 177 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 200 000 AEDот 27 860 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%220 000 AED
При оформлении договора
4%88000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%660 000 AED
При передаче
60%1 320 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Стоимостьот 2 200 000 AED
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 - 87
2 200 000 - 2 950 000
27 860 - 33 745
3 спальни
165 - 177
6 000 000 - 7 000 000
36 182 - 39 346

Описание

Две объединенные в комплекс башни в престижной части Central Island Dubai Islands. Создатели этого проекта предлагают переосмыслить роскошный образ жизни на берегу моря в Дубае, делая акцент на здоровье и вдумчивости. Будь то в помещении или на открытом воздухе, пребывание в Hatimi означает, что великолепные голубые воды Персидского залива, золотое солнце и белый песок станут вашим постоянным видом. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с встроенными системами управления smart home. – Бескрайний вид на море. – Уголок спокойствия и безмятежности во всех смыслах — территория комплекса включает spa-центр, infinity-бассейн с плавучими верандами, лаундж-зону и кофейню. Пруд с карпами также является местом уединения и подходит для медитаций. – Акцент на здоровой и спортивной жизни: спортивный клуб, площадка для йоги и аэробики на открытом воздухе, аква-тренажерный зал. – Теплица с гидропоникой — эко-система свежих местных продуктов прямо у дома. – Детская игровая площадка. Инфраструктура района Комплекс находится в западной части Central Island — зоне роскошных курортов и отелей. Здесь резиденты найдут и рестораны, и клубы, и зелёные открытые зоны. Также это будущий арт- и культурный район. Близость к морю создаёт инфраструктуру для занятий экстремальными водными видами спорта и пляжного отдыха. Помимо этого в распоряжении резидентов два поля для гольфа. Преимущества расположения До пляжа — 2 минуты. Cruise Terminal расположен в 20 минутах на машине от комплекса. До деловых центров Dubai World Trade Centre и DIFC 25 и 30 минут на машине соответственно, до Business Bay — 30 минут. Добраться до Downtown Dubai можно за 28 минут. Дорога до Dubai International Airport составляет 18 минут на машине.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса