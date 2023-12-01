Каталог
DaVinci Tower by Pagani

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25
Застройщик
Dar Al Arkan
Площадь
от 191 м² до 428 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 004 861 $от 10 287 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
20%
После передачи ключей
40%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2023
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла
Стадия строительстваСуществующий
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
194
2 004 861
10 287
2 спальни
191 – 219
2 157 458 – 2 757 677
11 255 – 12 589
3 спальни
248 – 268
3 795 764 – 4 405 334
15 296 – 16 396
4 спальни
260 – 272
4 279 835 – 4 829 202
16 454 – 17 709

Описание

Эксклюзивный проект под брендом известного производителя гиперкаров Pagani Automobili вблизи Dubai Water Canal. Живите в престижном районе и наслаждайтесь захватывающими видами на набережную, Downtown Dubai и Burj Khalifa. На выбор представлено 80 апартаментов с 2-4 спальнями, дуплексами с 3-4 спальнями и роскошный пентхаус. Все лоты с просторными балконами, террасой с бассейном и местами для отдыха. Планировками предусмотрены прихожая, холл, большая гостиная-столовая, кухня, комната для персонала, прачечная, гостевой санузел. В пентхаусе предусмотрен рабочий кабинет, библиотека и бильярдная. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн с зонами отдыха и джакузи, спортивный зал, парные и сауны, игровая зона, ландшафтные сады, торговые точки, консьерж-сервис. В 5-10 минутах на автомобиле находятся супермаркеты FRESH LAYA MINIMART LLC и Choithrams Bay Square, аптека LIFE Pharmacy - Bay Square, ландшафтные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, яхт-клуб JPS Yachts & Boats Rental Dubai, пристань D-Marin Business Bay Marina. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. В пределах 10 минут ходьбы находится несколько автобусных остановок. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен под руководством QHC Architects & Engineers LLC. Здание является настоящим воплощением современного итальянского дизайна. Каждая деталь здесь продумана до мелочей, что создает уникальное ощущение пребывания в шедевре. Качественная отделка Спальни оснащены встроенными шкафами и гардеробной. Установлена бытовая техника, духовые шкафы, индукционные варочные панели, вытяжки, холодильники, микроволновые печи, мини-бары для напитков, посудомоечные и стиральные машины Miele, Bosch Premium Line. В ванной комнате сантехника Kohler, Duravit и Geberit. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт29 м
Школа4 км
Магазин850 м
Медицинский центр2 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

