DaVinci Tower by Pagani

Описание

Эксклюзивный проект под брендом известного производителя гиперкаров Pagani Automobili вблизи Dubai Water Canal. Живите в престижном районе и наслаждайтесь захватывающими видами на набережную, Downtown Dubai и Burj Khalifa. На выбор представлено 80 апартаментов с 2-4 спальнями, дуплексами с 3-4 спальнями и роскошный пентхаус. Все лоты с просторными балконами, террасой с бассейном и местами для отдыха. Планировками предусмотрены прихожая, холл, большая гостиная-столовая, кухня, комната для персонала, прачечная, гостевой санузел. В пентхаусе предусмотрен рабочий кабинет, библиотека и бильярдная. Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн с зонами отдыха и джакузи, спортивный зал, парные и сауны, игровая зона, ландшафтные сады, торговые точки, консьерж-сервис. В 5-10 минутах на автомобиле находятся супермаркеты FRESH LAYA MINIMART LLC и Choithrams Bay Square, аптека LIFE Pharmacy - Bay Square, ландшафтные парки South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, яхт-клуб JPS Yachts & Boats Rental Dubai, пристань D-Marin Business Bay Marina. Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. В пределах 10 минут ходьбы находится несколько автобусных остановок. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен под руководством QHC Architects & Engineers LLC. Здание является настоящим воплощением современного итальянского дизайна. Каждая деталь здесь продумана до мелочей, что создает уникальное ощущение пребывания в шедевре. Качественная отделка Спальни оснащены встроенными шкафами и гардеробной. Установлена бытовая техника, духовые шкафы, индукционные варочные панели, вытяжки, холодильники, микроволновые печи, мини-бары для напитков, посудомоечные и стиральные машины Miele, Bosch Premium Line. В ванной комнате сантехника Kohler, Duravit и Geberit. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.