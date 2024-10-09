Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовHatimi Residences by Fakhruddin Properties

Hatimi Residences by Fakhruddin Properties

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 12
1 / 12
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Fakhruddin Properties
Площадь
от 235 м² до 426 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 2 423 417 $от 10 306 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовДуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
301
3 131 381
10 397
3 спальни
235
2 423 417
10 306

Описание

Две объединенные в комплекс башни в престижной части Central Island Dubai Islands. Создатели этого проекта предлагают переосмыслить роскошный образ жизни на берегу моря в Дубае, делая акцент на здоровье и вдумчивости. Будь то в помещении или на открытом воздухе, пребывание в Hatimi означает, что великолепные голубые воды Персидского залива, золотое солнце и белый песок станут вашим постоянным видом. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с встроенными системами управления smart home. – Бескрайний вид на море. – Уголок спокойствия и безмятежности во всех смыслах — территория комплекса включает spa-центр, infinity-бассейн с плавучими верандами, лаундж-зону и кофейню. Пруд с карпами также является местом уединения и подходит для медитаций. – Акцент на здоровой и спортивной жизни: спортивный клуб, площадка для йоги и аэробики на открытом воздухе, аква-тренажерный зал. – Теплица с гидропоникой — эко-система свежих местных продуктов прямо у дома. – Детская игровая площадка. Инфраструктура района Комплекс находится в западной части Central Island — зоне роскошных курортов и отелей. Здесь резиденты найдут и рестораны, и клубы, и зелёные открытые зоны. Также это будущий арт- и культурный район. Близость к морю создаёт инфраструктуру для занятий экстремальными водными видами спорта и пляжного отдыха. Помимо этого в распоряжении резидентов два поля для гольфа. Преимущества расположения До пляжа — 2 минуты. Cruise Terminal расположен в 20 минутах на машине от комплекса. До деловых центров Dubai World Trade Centre и DIFC 25 и 30 минут на машине соответственно, до Business Bay — 30 минут. Добраться до Downtown Dubai можно за 28 минут. Дорога до Dubai International Airport составляет 18 минут на машине.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Fakhruddin Properties

Fakhruddin Properties

Многонациональная компания, основанная в 2003 году, которая в настоящее время занимается развитием недвижимости и стабильно наращивает международный портфель жилых и коммерческих проектов в ОАЭ, Африке и Великобритании.
Подробнее

Новости

  1. Где проще получить Золотую визу: в Дубае или в Абу-Даби
    Где проще получить Золотую визу: в Дубае или в Абу-Даби09.10.2024
Item 1 of 1
Каталог