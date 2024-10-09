Hatimi Residences by Fakhruddin Properties

Описание

Две объединенные в комплекс башни в престижной части Central Island Dubai Islands. Создатели этого проекта предлагают переосмыслить роскошный образ жизни на берегу моря в Дубае, делая акцент на здоровье и вдумчивости. Будь то в помещении или на открытом воздухе, пребывание в Hatimi означает, что великолепные голубые воды Персидского залива, золотое солнце и белый песок станут вашим постоянным видом. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с встроенными системами управления smart home. – Бескрайний вид на море. – Уголок спокойствия и безмятежности во всех смыслах — территория комплекса включает spa-центр, infinity-бассейн с плавучими верандами, лаундж-зону и кофейню. Пруд с карпами также является местом уединения и подходит для медитаций. – Акцент на здоровой и спортивной жизни: спортивный клуб, площадка для йоги и аэробики на открытом воздухе, аква-тренажерный зал. – Теплица с гидропоникой — эко-система свежих местных продуктов прямо у дома. – Детская игровая площадка. Инфраструктура района Комплекс находится в западной части Central Island — зоне роскошных курортов и отелей. Здесь резиденты найдут и рестораны, и клубы, и зелёные открытые зоны. Также это будущий арт- и культурный район. Близость к морю создаёт инфраструктуру для занятий экстремальными водными видами спорта и пляжного отдыха. Помимо этого в распоряжении резидентов два поля для гольфа. Преимущества расположения До пляжа — 2 минуты. Cruise Terminal расположен в 20 минутах на машине от комплекса. До деловых центров Dubai World Trade Centre и DIFC 25 и 30 минут на машине соответственно, до Business Bay — 30 минут. Добраться до Downtown Dubai можно за 28 минут. Дорога до Dubai International Airport составляет 18 минут на машине.