Престижный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. Архитектура клубного дома Treppan Tower сочетает минимализм и элегантность, а из окон открывается великолепный вид на панораму города. Изысканные интерьеры и продуманные планировки создают атмосферу уюта и уединения среди шумного мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами в светлых нейтральных тонах, большими окнами, просторными балконами и системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, отдельные бассейны для детей и взрослых, детская площадка, игровая комната, кинотеатр на открытом воздухе, терраса для барбекю, библиотека, лаунж-зона, беседки для отдыха. Преимущества расположения Проект расположен вблизи одного из главных шоссе Sheikh Zayed Bin Zayed Road. Дорога до Dubai Marina займет 19 минут, до Palm Jumeirah – 20 минут, до Palm Jebel Ali – 21 минуту. Путь до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 22 минутах.