Treppan Tower

8, D6 Street, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Экстерьер
Застройщик
Fakhruddin Properties
Площадь
от 44 м² до 270 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 311 777 $от 4 531 $/м²

График платежей *

15%
До завершения строительства
35%
После передачи ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
40 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
    15%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
44 – 60
311 777 – 365 146
6 070 – 7 003
2 спальни
95
432 675 – 507 556
4 531 – 5 302
3 спальни
245 – 270
1 241 661 – 1 396 868
5 062 – 5 156

Описание

Престижный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. Архитектура клубного дома Treppan Tower сочетает минимализм и элегантность, а из окон открывается великолепный вид на панораму города. Изысканные интерьеры и продуманные планировки создают атмосферу уюта и уединения среди шумного мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами в светлых нейтральных тонах, большими окнами, просторными балконами и системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, отдельные бассейны для детей и взрослых, детская площадка, игровая комната, кинотеатр на открытом воздухе, терраса для барбекю, библиотека, лаунж-зона, беседки для отдыха. Преимущества расположения Проект расположен вблизи одного из главных шоссе Sheikh Zayed Bin Zayed Road. Дорога до Dubai Marina займет 19 минут, до Palm Jumeirah – 20 минут, до Palm Jebel Ali – 21 минуту. Путь до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall составит 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 22 минутах.

Локация

На карте
8, D6 Street, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин240 м
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Fakhruddin Properties

Fakhruddin Properties

Многонациональная компания, основанная в 2003 году, которая в настоящее время занимается развитием недвижимости и стабильно наращивает международный портфель жилых и коммерческих проектов в ОАЭ, Африке и Великобритании.
Подробнее

