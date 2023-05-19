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Azizi Mina

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 108 м² до 950 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена4 168 760 AED
от 4 168 760 AED
от 28 376 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2018
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 4 168 760 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Магазин5 км
Медицинский центр15 км
Море250 м

Описание

Прибрежный комплекс на 178 резиденций с видом на Персидский залив на искусственном острове Palm Jumeirah. Живите в окружении природы и моря, в одном из самых востребованных адресов в мире. Новый проект с современными апартаментами с 1-2 спальнями и пентхаусами с 3 спальнями. Конструкция 10-этажного здания спроектирована и возведена таким образом, что в апартаменты проникает максимальное количество света.

В Azizi Mina вы сможете чувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейн, тренажерный зал, игровая площадка, подземный паркинг. В непосредственной близости расположен аквапарк Aquaventure Waterpark, дельфинарий Dolphin Bay и океанариум The Lost Chambers Aquarium. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport, за 40 минут – до Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей За 20 минут можно добраться до знаменитого отеля-паруса Burj Al Arab, чуть дальше находятся небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall и театр Dubai Opera. Добраться до района Dubai Marina можно за 15 минут, а до района Business Bay – за 30 минут. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс по форме напоминает круизный лайнер, который отличается обтекаемой архитектурной формой, горизонтальными рядами балконов и белоснежным цветом. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
108 - 162
4 168 760 - 5 248 330
28 376 - 39 754
2 спальни
151 - 151
6 623 380 - 6 623 380
43 834 - 43 834

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira

Новости о проекте

  1. Профессия брокера недвижимости в Дубае
    Профессия брокера недвижимости в Дубае19.05.2023
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