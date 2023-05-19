Профессия брокера недвижимости в Дубае









Дубай становится одним из мировых финансовых центров, куда стекаются представители самых богатых слоев общества, которые заинтересованы в покупке недвижимости.





Почему так происходит?





– Благоприятные экономические условия, включая нулевой налог на прибыль

* с июня 2023 года налог на прибыль повысится до 9% - подробнее разберем эту тему в следующей статье

– Развитая инфраструктура в сфере образования, медицины, бизнеса и досуга

– Стабильная макроэкономическая ситуация

– Переспективный рынок сбыта

– Стабильный курс валюты





Рынок недвижимости Дубая сейчас очень востребован. Ранее мы писали, что за первый квартал этого года было зарегистрировано сделок по продаже недвижимости на сумму $24,1 млрд по данным Земельного департамента Дубая – самый высокий показатель за I квартал с учетом всех предыдущих лет.





Кто заинтересован в работе с брокером?





Все люди, которые интересуются недвижимостью Дубая. Потенциальным покупателям нужны рекомендации, анализ, проверка объектов и документов, помощь в проведении платежей и многое другое. Кроме того, целевая аудитория Дубая – это предприниматели и бизнесмены, они обращаются к специалисту еще и для экономии собственного времени.





Доход брокера:

– Доход брокера складывается из комиссии за продажу, которая варьируется от 1,5% до 6,8% от стоимости объекта

– С одной сделки брокер в среднем может заработать от 1,5 млн. рублей





Вывод:

Работа брокером по недвижимости в Дубае – работа не только на престижном и перспективном рынке, но и высокий доход, личные связи с успешными бизнесменами, состоятельными людьми. И для того, чтобы работать на этом рынке, вам необязательно находиться в эмирате, вам достаточно иметь компьютер и телефон. Вы можете вести свою деятельность из любой точки мира, благодаря сервису Housebook.





С помощью Housebook вы можете не только продавать недвижимость ОАЭ, но и пройти обучение профессии брокера в академии, выбрав наиболее подходящий для вас формат, старт курса состоится уже 25 мая в 19:00!