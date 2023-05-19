Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиПрофессия брокера недвижимости в Дубае
Дата: 19.05.2023

Профессия брокера недвижимости в Дубае

Профессия брокера недвижимости в Дубае



Дубай становится одним из мировых финансовых центров, куда стекаются представители самых богатых слоев общества, которые заинтересованы в покупке недвижимости.


Почему так происходит?


– Благоприятные экономические условия, включая нулевой налог на прибыль

* с июня 2023 года налог на прибыль повысится до 9% - подробнее разберем эту тему в следующей статье

– Развитая инфраструктура в сфере образования, медицины, бизнеса и досуга

– Стабильная макроэкономическая ситуация

– Переспективный рынок сбыта

– Стабильный курс валюты


Рынок недвижимости Дубая сейчас очень востребован. Ранее мы писали, что за первый квартал этого года было зарегистрировано сделок по продаже недвижимости на сумму $24,1 млрд по данным Земельного департамента Дубая – самый высокий показатель за I квартал с учетом всех предыдущих лет.


Кто заинтересован в работе с брокером? 


Все люди, которые интересуются недвижимостью Дубая. Потенциальным покупателям нужны рекомендации, анализ, проверка объектов и документов, помощь в проведении платежей и многое другое. Кроме того, целевая аудитория Дубая – это предприниматели и бизнесмены, они обращаются к специалисту еще и для экономии собственного времени.


Доход брокера:

– Доход брокера складывается из комиссии за продажу, которая варьируется от 1,5% до 6,8% от стоимости объекта

– С одной сделки брокер в среднем может заработать от 1,5 млн. рублей


Вывод:

Работа брокером по недвижимости в Дубае – работа не только на престижном и перспективном рынке, но и высокий доход, личные связи с успешными бизнесменами, состоятельными людьми. И для того, чтобы работать на этом рынке, вам необязательно находиться в эмирате, вам достаточно иметь компьютер и телефон. Вы можете вести свою деятельность из любой точки мира, благодаря сервису Housebook. 


С помощью Housebook вы можете не только продавать недвижимость ОАЭ, но и пройти обучение профессии брокера в академии, выбрав наиболее подходящий для вас формат, старт курса состоится уже 25 мая в 19:00!

  1. Mina by Azizi
    Mina by Azizi
    United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Nakhlat Jumeira
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2021
    ЗастройщикAzizi Developments
    Площадьот 59 м² до 249 м²
    Первый взнос
    от 617 073 $от 6 435 $/м²
Item 1 of 1

Похожие материалы

Еще
  1. 4 драйвера роста рынка для ваших сделок
    26.01.2026

    4 драйвера роста рынка для ваших сделок

    Причины, по которым рынок новостроек Дубая может расти в 2026 году

  2. Как поддержать клиента на пути к покупке недвижимости
    16.01.2026

    Как поддержать клиента на пути к покупке недвижимости

    От эмоций к контракту

  3. Будущее рынка недвижимости за ИИ? Проверим!
    12.01.2026

    Будущее рынка недвижимости за ИИ? Проверим!

    Расскажем, как использовать искусственный интеллект для анализа рынка и прогнозирования доходности

Item 1 of 9
Каталог