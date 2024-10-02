Каталог
Milan Heights by Azizi

6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 29 м² до 278 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 172 362 $от 2 863 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
29 – 42
172 362 – 197 413
4 666 – 5 867
1 спальня
54 – 118
280 735 – 340 095
2 863 – 5 192
2 спальни
86 – 192
468 346 – 587 610
3 057 – 5 404
3 спальни
127 – 278
605 854 – 1 013 751
3 635 – 4 754
Описание

Архитектурное воплощение миланской элегантности в сердце Дубая. Жилой комплекс Milan Heights предлагает разнообразные планировки — от студий до трехкомнатных апартаментов. Виды на водные каналы и изумрудные парки, развитое комьюнити и удобства мирового уровня делают клубный дом идеальным выбором для семей с детьми, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Современная отделка лотов в стиле итальянского модерна с высокими потолками, панорамными окнами, золотыми акцентами в декоре, встроенными системами хранения и премиальной сантехникой. — Экологически чистый проект с нулевым углеродным следом благодаря солнечным панелям, энергоэффективному дизайну, вертикальным садам и зеленым крышам на каждом здании. — Эксклюзивная инфраструктура: infinity-бассейны, лагуна, фитнес-центр, кинотеатр, детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки, зоны для барбекю, многофункциональный зал, небесные аллеи, сауны, джакузи и паровые комнаты. Преимущества расположения Башни являются частью масштабного мастер-проекта Azizi Milan, который станет одним из крупнейших новых районов с собственной монорельсовой линией и центральным бульваром моды и искусств, с прямым выходом на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до IMG Worlds of Adventure займет 3 минуты, до Global Village и Dubai Miracle Garden — 15 минут. Поездка до Downtown Dubai, Palm Jumeirah и Burj Al-Arab продлится 27–30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Item 1 of 1
