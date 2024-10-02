Milan Heights by Azizi

Описание

Архитектурное воплощение миланской элегантности в сердце Дубая. Жилой комплекс Milan Heights предлагает разнообразные планировки — от студий до трехкомнатных апартаментов. Виды на водные каналы и изумрудные парки, развитое комьюнити и удобства мирового уровня делают клубный дом идеальным выбором для семей с детьми, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Современная отделка лотов в стиле итальянского модерна с высокими потолками, панорамными окнами, золотыми акцентами в декоре, встроенными системами хранения и премиальной сантехникой. — Экологически чистый проект с нулевым углеродным следом благодаря солнечным панелям, энергоэффективному дизайну, вертикальным садам и зеленым крышам на каждом здании. — Эксклюзивная инфраструктура: infinity-бассейны, лагуна, фитнес-центр, кинотеатр, детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки, зоны для барбекю, многофункциональный зал, небесные аллеи, сауны, джакузи и паровые комнаты. Преимущества расположения Башни являются частью масштабного мастер-проекта Azizi Milan, который станет одним из крупнейших новых районов с собственной монорельсовой линией и центральным бульваром моды и искусств, с прямым выходом на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до IMG Worlds of Adventure займет 3 минуты, до Global Village и Dubai Miracle Garden — 15 минут. Поездка до Downtown Dubai, Palm Jumeirah и Burj Al-Arab продлится 27–30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.