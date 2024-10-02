Каталог
Azizi David

Azizi David

506, Phase 6B Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 30 м² до 126 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 224 915 $от 4 564 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30 – 39
224 915 – 237 713
6 038 – 7 391
1 спальня
60 – 80
376 310 – 433 764
5 415 – 6 260
2 спальни
77 – 126
470 252 – 578 897
4 564 – 6 039
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Коллекция стильных резиденций в Al Jaddaf. В жилом комплексе Azizi David культура и современный комфорт сливаются воедино, а жизнь наполняется ритмом мегаполиса. Интерьеры апартаментов — это гармония света и пространства, где мраморные кухни и просторные гостиные создают атмосферу уюта как для камерных ужинов, так и для вечеров с друзьями. Ключевые особенности - Чистовая отделка выполнена в светлых пастельных тонах. Во всех апартаментах большие окна и просторные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр, сад, многоцелевой зал для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи крупных шоссе. Выезд на Al Khail Road займет 3 минуты, на Sheikh Zayed Road – 5 минут. В 3 минутах пути находится станция метро Creek Metro Station. За 9 минут можно добраться до тематического парка Dubai Parks & Resorts, за 12 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport составит 7 минут.

Локация

На карте
506, Phase 6B Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

