Azizi Sakandar

115/14, 1st Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 30 м² до 44 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 159 837 $

График платежей

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Студия
30 – 44
159 837 – 173 724
3 874 – 5 161
Каталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в районе Al Furjan. Элегантная архитектура клубного дома Azizi Sakandar, завораживающие виды на город и продуманные планировки гармонично дополняются современной инфраструктурой. Изысканные интерьеры создают уютную и комфортную атмосферу для жизни, а удобная локация обеспечивают легкий доступ ко всем ключевым направлениям Дубая. Ключевые особенности - Чистовая отделка, панорамные окна и балконы во всех апартаментах. - Для безопасности жителей комплекс находится под круглосуточной охраной. - Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, детские игровые пространства на открытом воздухе и в помещении, сауна, многоцелевое помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Yalayis Street, по которой за 10 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. За 7 минут на транспорте можно добраться до станции метро Al Furjan Metro Station, за 12 минут – до выставочного комплекса Expo City, за 15 минут – до торгового центра Ibn Battuta Mall. Поездка до районов Dubai Marina и JBR займет 15 минут, до Business Bay – 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
115/14, 1st Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Каталог