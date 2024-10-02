Описание

Эстетичный жилой комплекс в районе Al Furjan. Элегантная архитектура клубного дома Azizi Sakandar, завораживающие виды на город и продуманные планировки гармонично дополняются современной инфраструктурой. Изысканные интерьеры создают уютную и комфортную атмосферу для жизни, а удобная локация обеспечивают легкий доступ ко всем ключевым направлениям Дубая. Ключевые особенности - Чистовая отделка, панорамные окна и балконы во всех апартаментах. - Для безопасности жителей комплекс находится под круглосуточной охраной. - Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, детские игровые пространства на открытом воздухе и в помещении, сауна, многоцелевое помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Yalayis Street, по которой за 10 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. За 7 минут на транспорте можно добраться до станции метро Al Furjan Metro Station, за 12 минут – до выставочного комплекса Expo City, за 15 минут – до торгового центра Ibn Battuta Mall. Поездка до районов Dubai Marina и JBR займет 15 минут, до Business Bay – 25 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути.