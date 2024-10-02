Описание

Малоэтажный жилой комплекс в Jebel Ali. В ЖК Azizi Wares объединены современный архитектурный стиль, изысканные интерьеры и первоклассная инфраструктура. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, балконами. - На территории комплекса расположены: раздельный тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона и др. - В распоряжении резидентов просторная парковка. Преимущества расположения Расположение вблизи шоссе Sheikh Zayed Road обеспечивает отличную транспортную доступность к основным локациям города. На расстоянии 8 минут находится станция метро Life Pharmacy Metro. Также за 8 минут можно добраться до выставочного комплекса Expo City и до тематического парка развлечений Dubai Parks & Resorts. Дорога до торгового центра Ibn Battuta Mall займет 13 минут, до районов JLT, Dubai Marina и JBR – 18 минут, до Burj Khalifa – 25 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 18 минут.