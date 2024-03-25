Каталог
Creek Views by Azizi

Farhad Azizi Residence, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 43 м² до 191 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 322 124 $от 5 729 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2024
Старт продаж3 кв. 2018
Виды отделкиС отделкой
ФасадНавесной фасад
Количество корпусов3
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43
322 124
7 429
1 спальня
67 – 96
448 741 – 552 485
5 729 – 6 631
2 спальни
117 – 167
715 044 – 1 027 638
6 083 – 6 138
3 спальни
191
1 271 341
6 631

Описание

Сообщество на 587 апартаментов в районе Dubai Healthcare City. Уникальный проект, отражающий переход Дубая от традиционного прошлого к современному будущему. Комплекс включает уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются потрясающие виды на знаменитый Dubai Creek и район Downtown Dubai. Проект, расположенный в эпицентре будущего, представляет жизнь под девизом «все включено». Жители смогут пользоваться удобствами международного уровня, включая бассейны, тренажерный зал, сауну, паровую баню, детскую площадку, а также безмятежное пространство для занятий йогой на открытом воздухе. Район Dubai Healthcare City славится своими оздоровительными программами. Рядом находятся клиники, больницы и фармацевтические компании, среди которых Johnson & Johnson и Moorfields Eye Hospital. Помимо широкого спектра медицинских центров, в районе расположены развлекательные заведения, торговые комплексы, кафе и рестораны. Развитая транспортная сеть В 5 минутах находится выезд на улицу Sheikh Zayed Road. Из комплекса можно быстро доехать до международного аэропорта Дубая, который расположен всего в 10 минутах. До нового международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 40 минут. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах от комплекса расположены знаковые достопримечательности Дубая, среди которых: Dubai Dolphinarium, художественный музей Jameel Arts Centre, парк виртуальной реальности PVRK Dubai Mall, Dubai Creek и Dubai Aquarium. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
Farhad Azizi Residence, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа1 км
Магазин3 км
Медицинский центр500 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

