Creek Views by Azizi

Описание

Сообщество на 587 апартаментов в районе Dubai Healthcare City. Уникальный проект, отражающий переход Дубая от традиционного прошлого к современному будущему. Комплекс включает уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются потрясающие виды на знаменитый Dubai Creek и район Downtown Dubai. Проект, расположенный в эпицентре будущего, представляет жизнь под девизом «все включено». Жители смогут пользоваться удобствами международного уровня, включая бассейны, тренажерный зал, сауну, паровую баню, детскую площадку, а также безмятежное пространство для занятий йогой на открытом воздухе. Район Dubai Healthcare City славится своими оздоровительными программами. Рядом находятся клиники, больницы и фармацевтические компании, среди которых Johnson & Johnson и Moorfields Eye Hospital. Помимо широкого спектра медицинских центров, в районе расположены развлекательные заведения, торговые комплексы, кафе и рестораны. Развитая транспортная сеть В 5 минутах находится выезд на улицу Sheikh Zayed Road. Из комплекса можно быстро доехать до международного аэропорта Дубая, который расположен всего в 10 минутах. До нового международного аэропорта Al Maktoum можно доехать за 40 минут. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах от комплекса расположены знаковые достопримечательности Дубая, среди которых: Dubai Dolphinarium, художественный музей Jameel Arts Centre, парк виртуальной реальности PVRK Dubai Mall, Dubai Creek и Dubai Aquarium. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».