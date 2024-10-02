Raffi by Azizi

Описание

Воплощение современной городской жизни в самом сердце района Al Furjan. Жилой комплекс Raffi отличается продуманным функциональным дизайном, в котором акцент сделан на лаконичность форм и использование качественных материалов. Эстетика комплекса гармонично сочетается с практичностью, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Ключевые особенности - Апартаменты предлагаются с чистовой отделкой в светлой гамме, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, многофункциональная комната для работы и отдыха, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Asayel Street, которое соединяется с крупной автомагистралью Jebel Ali-Al Hibab Road. Поездка до торгового центра Ibn Batutta Mall займет 7 минут, до комьюнити Dubai Marina – 10 минут. Выставочный центр Expo City находится в 12 минутах, район The Palm Jumeirah – в 15 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 15 минут.