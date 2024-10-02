Каталог
Raffi by Azizi

1221, Al Furjan Quortaj 3, Al Furjan Villas Phase 2, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 33 м² до 177 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 214 295 $от 3 555 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
33 – 81
214 295 – 290 810
3 555 – 6 314
1 спальня
56 – 89
293 805 – 362 423
4 043 – 5 217
2 спальни
107 – 149
551 123 – 618 652
4 134 – 5 112
3 спальни
138 – 177
684 547 – 722 668
4 082 – 4 933
Каталог планировок

Описание

Воплощение современной городской жизни в самом сердце района Al Furjan. Жилой комплекс Raffi отличается продуманным функциональным дизайном, в котором акцент сделан на лаконичность форм и использование качественных материалов. Эстетика комплекса гармонично сочетается с практичностью, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Ключевые особенности - Апартаменты предлагаются с чистовой отделкой в светлой гамме, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, многофункциональная комната для работы и отдыха, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Asayel Street, которое соединяется с крупной автомагистралью Jebel Ali-Al Hibab Road. Поездка до торгового центра Ibn Batutta Mall займет 7 минут, до комьюнити Dubai Marina – 10 минут. Выставочный центр Expo City находится в 12 минутах, район The Palm Jumeirah – в 15 минутах. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
Район Аль Фурджан

Дубай
Al Furjan — спальный район с преобладающей малоэтажной застройкой. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Этот район прекрасно подойдет семьям с детьми и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

