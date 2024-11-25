Riviera Beachfront by Azizi

Описание

Культовый проект на берегу моря в современном сообществе Meydan, MBR City. Наслаждайтесь белоснежными пляжами и гуляйте по невероятно красивым локациям Дубая – здесь все создано для вашего комфорта. Масштабный проект включает три высотных здания, оснащенных современными удобствами. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, функциональными пространствами, чистовой отделкой и необходимой бытовой техникой. Из окон открываются захватывающие виды на лагуну, Dubai Canal и горизонты Дубая. На территории комплекса находятся ландшафтный парк, площадки для занятий йогой, теннисные корты и баскетбольные площадки, велосипедные дорожки, игровые площадки, бассейн, фитнес-центр и паркинг. Район предлагает хорошо развитую инфраструктуру с медицинскими центрами, детскими садами и учебными заведениями. Рядом расположены торговый центр Meydan One Mall, парк Al Quoz Pond Park, заповедник дикой природы Ras Al Khor, аптека Aster 170 и школа Hartland International School. Развитая транспортная сеть Riviera Beachfront расположен в сообществе Meydan, в районе Nad Al Sheba 1. Жилой комплекс находится вблизи Al Ain – Dubai Road, Al Meydan Road и Ras Al Khor Road, что обеспечивает жителям быстрый доступ к любой точке города. До международного аэропорта можно добраться за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает черты лучшего из средиземноморского дизайна с современной архитектурой. Интерьеры оформлены в спокойных оттенках, а из каждого здания открывается вид на окружающий ландшафт. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».