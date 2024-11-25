Каталог
ОАЭ
Riviera Beachfront by Azizi

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, Sobha Heartland Greens Building 2
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 36 м² до 104 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 286 726 $

График платежей

При бронировании
3%
При оформлении договора
7%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2024
Старт продаж4 кв. 2021
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства, Существующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 39
286 726 – 367 107
7 791 – 9 228
1 спальня
59 – 88
552 621 – 776 610
8 741 – 9 257
2 спальни
93 – 104
845 473 – 899 632
8 580 – 9 043

Описание

Культовый проект на берегу моря в современном сообществе Meydan, MBR City. Наслаждайтесь белоснежными пляжами и гуляйте по невероятно красивым локациям Дубая – здесь все создано для вашего комфорта. Масштабный проект включает три высотных здания, оснащенных современными удобствами. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями, функциональными пространствами, чистовой отделкой и необходимой бытовой техникой. Из окон открываются захватывающие виды на лагуну, Dubai Canal и горизонты Дубая. На территории комплекса находятся ландшафтный парк, площадки для занятий йогой, теннисные корты и баскетбольные площадки, велосипедные дорожки, игровые площадки, бассейн, фитнес-центр и паркинг. Район предлагает хорошо развитую инфраструктуру с медицинскими центрами, детскими садами и учебными заведениями. Рядом расположены торговый центр Meydan One Mall, парк Al Quoz Pond Park, заповедник дикой природы Ras Al Khor, аптека Aster 170 и школа Hartland International School. Развитая транспортная сеть Riviera Beachfront расположен в сообществе Meydan, в районе Nad Al Sheba 1. Жилой комплекс находится вблизи Al Ain – Dubai Road, Al Meydan Road и Ras Al Khor Road, что обеспечивает жителям быстрый доступ к любой точке города. До международного аэропорта можно добраться за 20 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает черты лучшего из средиземноморского дизайна с современной архитектурой. Интерьеры оформлены в спокойных оттенках, а из каждого здания открывается вид на окружающий ландшафт. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, Sobha Heartland Greens Building 2

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа1 км
Магазин700 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
02.10.2024
