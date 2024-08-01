Riviera Reve by Azizi

Описание

Флагманский проект в современном сообществе Meydan в одном из самых престижных районов MBR City. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь видами на горизонт из трех самых высоких зданий в мире: Burj Khalifa, Meydan Tower и Dubai Creek Tower. Riviera Reve включает 156 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Планировками лотов предусмотрены кухня открытого типа, ванные комнаты, гостиная, несколько спален, столовая. Апартаменты сдаются с эргономичными пространствами, просторными балконами и панорамными окнами. Установлена система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. К услугам жителей представлены: пейзажный бассейн, терраса на крыше с зонами барбекю, спортивный зал, детские площадки, рестораны, магазины, мечеть, SPA-центр, сауна и паровая баня, кинозал, ландшафтные зоны. Ключевым элементом комьюнити выступает искусственная лагуна с песчаными пляжами и инфраструктурой у воды. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автомагистрали Al Khail, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до центра Дубая, чуть дальше находится международный аэропорт Дубая. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений и лазурных лагун позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектура жилого комплекса вдохновлена лагуной и ее движением: современный урбанистический стиль, стеклянные панели и извилистые элементы делают проект по-настоящему уникальным. В отделке лобби зданий полы из мрамора и деревянные панели. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».