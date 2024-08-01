Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRiviera Reve by Azizi

Riviera Reve by Azizi

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1
Интерьер
  1. Интерьер
Item 1 of 2
1 / 2
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 42 м² до 809 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 361 225 $от 5 905 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2024
Старт продаж3 кв. 2022
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42
361 225
8 483
1 спальня
73 – 114
571 491 – 1 025 595
7 755 – 8 959
2 спальни
112 – 121
664 542 – 1 176 555
5 905 – 9 682
3 спальни
150
1 346 630
8 962

Описание

Флагманский проект в современном сообществе Meydan в одном из самых престижных районов MBR City. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь видами на горизонт из трех самых высоких зданий в мире: Burj Khalifa, Meydan Tower и Dubai Creek Tower. Riviera Reve включает 156 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Планировками лотов предусмотрены кухня открытого типа, ванные комнаты, гостиная, несколько спален, столовая. Апартаменты сдаются с эргономичными пространствами, просторными балконами и панорамными окнами. Установлена система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. К услугам жителей представлены: пейзажный бассейн, терраса на крыше с зонами барбекю, спортивный зал, детские площадки, рестораны, магазины, мечеть, SPA-центр, сауна и паровая баня, кинозал, ландшафтные зоны. Ключевым элементом комьюнити выступает искусственная лагуна с песчаными пляжами и инфраструктурой у воды. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автомагистрали Al Khail, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно добраться до центра Дубая, чуть дальше находится международный аэропорт Дубая. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений и лазурных лагун позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектура жилого комплекса вдохновлена лагуной и ее движением: современный урбанистический стиль, стеклянные панели и извилистые элементы делают проект по-настоящему уникальным. В отделке лобби зданий полы из мрамора и деревянные панели. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа1 км
Магазин950 м

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Item 1 of 1
Каталог