Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBeach Oasis by Azizi

Beach Oasis by Azizi

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 1, Gardinia Road, 101
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 2
1 / 2
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 58 м² до 104 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 273 111 $от 4 350 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2024
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
58 – 76
273 111 – 333 832
4 368 – 4 687
2 спальни
90 – 104
427 502 – 453 097
4 350 – 4 704

Описание

Новый жилой комплекс из двух зданий в самом сердце Dubai Studio City. Живите в 20 минутах от центра города, в окружении ландшафтных парков и садов, и получите лучшие впечатления от атмосферы Дубая. Проект в стиле модерна включает студии и апартаменты с 1-2 спальнями, панорамными окнами и просторным балконом. Каждая резиденция воплощает тренды современного дизайна и позволяет наслаждаться живописным видом на горизонт Дубая. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: бассейн с искусственным пляжем, сады, ухоженный внутренний двор, рестораны и спортивные залы. В 5-15 минутах от дома расположены главные достопримечательности Дубая, включая автодром Dubai Motor City, район Dubai Sports City, искусственный остров Bluewaters Island и конный клуб Equestrian Club. Торговый комплекс Dubai Mall расположен всего в 20 минутах на автомобиле от Dubai Studio City. Развитая транспортная сеть Менее чем за 10 минут можно доехать до автодороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), которые связывают Beach Oasis с остальной частью города. В 25 минутах от дома находится аэропорт Al Maktoum International Airport. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Al Hebiah 1, Gardinia Road, 101

Район Дубай Студио Сити

Дубай
Dubai Studio City — активно развивающийся район, направленный на оказание услуг в сфере кино и музыкальной индустрии. Имеет развивающуюся инфраструктуру и транспортную сеть. Сообщество подойдет профессионалам, бизнесменам, инвесторам и молодым специалистам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа1 км
Магазин2 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Item 1 of 1
Каталог