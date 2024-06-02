Beach Oasis by Azizi

Описание

Новый жилой комплекс из двух зданий в самом сердце Dubai Studio City. Живите в 20 минутах от центра города, в окружении ландшафтных парков и садов, и получите лучшие впечатления от атмосферы Дубая. Проект в стиле модерна включает студии и апартаменты с 1-2 спальнями, панорамными окнами и просторным балконом. Каждая резиденция воплощает тренды современного дизайна и позволяет наслаждаться живописным видом на горизонт Дубая. Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: бассейн с искусственным пляжем, сады, ухоженный внутренний двор, рестораны и спортивные залы. В 5-15 минутах от дома расположены главные достопримечательности Дубая, включая автодром Dubai Motor City, район Dubai Sports City, искусственный остров Bluewaters Island и конный клуб Equestrian Club. Торговый комплекс Dubai Mall расположен всего в 20 минутах на автомобиле от Dubai Studio City. Развитая транспортная сеть Менее чем за 10 минут можно доехать до автодороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), которые связывают Beach Oasis с остальной частью города. В 25 минутах от дома находится аэропорт Al Maktoum International Airport. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».