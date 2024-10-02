Каталог
Lina by Azizi

19, S112 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 4
1 / 4
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 29 м² до 163 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 163 649 $от 3 432 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
Item 1 of 4
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
29 – 47
163 649 – 190 334
4 005 – 5 488
1 спальня
60 – 80
274 200 – 334 649
4 157 – 4 519
2 спальни
126 – 129
433 764 – 485 228
3 432 – 3 754
3 спальни
163
601 225 – 602 042
3 680 – 3 685
Каталог планировок

Описание

Новый стандарт городской жизни в Downtown Jebel Ali. Стратегическое расположение жилого комплекса Lina рядом с JAFZA и крупнейшим портом региона открывает доступ к центрам торговли и бизнеса мирового уровня. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами. - В распоряжении резидентов просторные парковочные места. - Комплекс находится под круглосуточной охраной. - Инфраструктура комплекса включает: раздельные тренажерные залы для мужчин и женщин, детскую игровую комнату, бассейн, зону отдыха, кинотеатр, многоцелевое помещение для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой транспортной сетью вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 3 минуты можно добраться до станции метро Life Pharmacy, за 8 минут — до торгового центра Ibn Battuta Mall, за 12 минут — до районов Dubai Marina и JBR, за 15 минут — до выставочного центра Expo City и района JLT. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
19, S112 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Школа2 км
Магазин300 м
Метро1 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Item 1 of 1
