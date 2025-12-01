Riviera by Azizi

Описание

Настоящий город в городе на побережье Dubai Water Canal. Благодаря расположению здания вдоль кристальной лагуны, часто возникают ассоциации со знаменитой «Французской Ривьерой». Прибрежный комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, панорамными окнами и продуманными планировками. Лоты включают 2-4 ванные комнаты, гостиную, полностью оборудованную кухню, гардеробную, комнату для персонала, террасу или балкон. В Azizi Riviera вы сможете чувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейны, детские площадки, зоны для отдыха и занятий йогой, фитнес-центр, сауна, джакузи, ландшафтные сады. До крупнейшего торгового центра Dubai Mall, парка Safa Park, медицинских клиник Emirates Hospital Dubai и American Hospital Dubai можно добраться за 10-15 минут. Рядом находятся рестораны Backyard Brunch, Iris, QUBE Sports Bar, Backyard Brunch и Saturday Billy Brunch. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в одном из популярных районов Дубая – Meydan One. Поблизости расположены крупные магистрали Al Khail Road, Meydan Road, Business Bay и Sheikh Zayed Road, которые соединяют эту местность с другими популярными районами города. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в средиземноморском стиле с современными элементами. Здесь гармонично соединяются тенденции, характерные для Французской Ривьеры, и качественные материалы. Акцент сделан на воздушность и изобилие зелени. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».