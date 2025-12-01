Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRiviera by Azizi

Riviera by Azizi

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 5
1 / 5
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 28 м² до 259 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 274 472 $от 4 344 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж4 кв. 2020
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
ФасадНавесной фасад
Количество корпусов6
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваСуществующий
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
28 – 59
274 472 – 386 385
6 519 – 9 792
1 спальня
49 – 105
433 220 – 683 458
6 500 – 8 741
2 спальни
61 – 259
521 988 – 1 127 842
4 344 – 8 493

Описание

Настоящий город в городе на побережье Dubai Water Canal. Благодаря расположению здания вдоль кристальной лагуны, часто возникают ассоциации со знаменитой «Французской Ривьерой». Прибрежный комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, панорамными окнами и продуманными планировками. Лоты включают 2-4 ванные комнаты, гостиную, полностью оборудованную кухню, гардеробную, комнату для персонала, террасу или балкон. В Azizi Riviera вы сможете чувствовать себя как дома и при этом оставаться частью мультикультурного сообщества. На территории комплекса находятся бассейны, детские площадки, зоны для отдыха и занятий йогой, фитнес-центр, сауна, джакузи, ландшафтные сады. До крупнейшего торгового центра Dubai Mall, парка Safa Park, медицинских клиник Emirates Hospital Dubai и American Hospital Dubai можно добраться за 10-15 минут. Рядом находятся рестораны Backyard Brunch, Iris, QUBE Sports Bar, Backyard Brunch и Saturday Billy Brunch. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в одном из популярных районов Дубая – Meydan One. Поблизости расположены крупные магистрали Al Khail Road, Meydan Road, Business Bay и Sheikh Zayed Road, которые соединяют эту местность с другими популярными районами города. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в средиземноморском стиле с современными элементами. Здесь гармонично соединяются тенденции, характерные для Французской Ривьеры, и качественные материалы. Акцент сделан на воздушность и изобилие зелени. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Школа1 км
Магазин3 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Средняя школа

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
Item 1 of 1
Каталог